Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 09:21

    В Хабаровске отомстили таксисту, «умывшему» зеленкой пассажирок

    1 комментарий

    В Хабаровске отомстили таксисту, «умывшему» зеленкой пассажирок

    В Хабаровске отомстили таксисту, «умывшему» зеленкой пассажирок

    Получила продолжение скандальная история про хабаровского таксиста и двух его клиенток, оказавшихся без денег.

    Шофер, заставивший своих пассажирок умыться зеленкой, сам стал жертвой аналогичного наказания.

    В Сети появилось видео, на котором «позеленел», предположительно, тот самый скандальный таксист.



    Кадры сопровождаются подписью: «Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг не заставил себя долго ждать. Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить также».

    смотреть«Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены
    «Умывшие» девушек зеленкой хабаровские таксисты уволены
    Напомним, видео, на котором пассажиры такси умываются зеленкой, вызвало широкий резонанс. На кадрах мужчина заставляет девушек умываться зеленкой якобы из-за того, что они не оплатили поездку. Снимающий ролик говорит, что девушкам надо было в город Вяземский в 107 км от Хабаровска. По его словам, пассажирки оказались без денег. Полиция начала проверку, а диспетчерская служба такси уволила водителя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru