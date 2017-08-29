В Хабаровске отомстили таксисту, «умывшему» зеленкой пассажирок

Получила продолжение скандальная история про хабаровского таксиста и двух его клиенток, оказавшихся без денег.
Шофер, заставивший своих пассажирок умыться зеленкой, сам стал жертвой аналогичного наказания.
В Сети появилось видео, на котором «позеленел», предположительно, тот самый скандальный таксист.
Кадры сопровождаются подписью: «Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг не заставил себя долго ждать. Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить также».
Напомним, видео, на котором пассажиры такси умываются зеленкой, вызвало широкий резонанс. На кадрах мужчина заставляет девушек умываться зеленкой якобы из-за того, что они не оплатили поездку. Снимающий ролик говорит, что девушкам надо было в город Вяземский в 107 км от Хабаровска. По его словам, пассажирки оказались без денег. Полиция начала проверку, а диспетчерская служба такси уволила водителя.
В Сети появилось видео, на котором «позеленел», предположительно, тот самый скандальный таксист.
Кадры сопровождаются подписью: «Тот самый вершитель самосуда из хабаровской службы заказа такси. Бумеранг не заставил себя долго ждать. Неравнодушные граждане нашли его и решили с ним поступить также».
Напомним, видео, на котором пассажиры такси умываются зеленкой, вызвало широкий резонанс. На кадрах мужчина заставляет девушек умываться зеленкой якобы из-за того, что они не оплатили поездку. Снимающий ролик говорит, что девушкам надо было в город Вяземский в 107 км от Хабаровска. По его словам, пассажирки оказались без денег. Полиция начала проверку, а диспетчерская служба такси уволила водителя.
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