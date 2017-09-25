В доме кубанских людоедов найдены консервы из человечины

Правоохранительные органы проверяют данные СМИ о массовых убийствах в Краснодаре. Пока информация о том, что каннибалы убили 30 человек, не подтверждается.
В доме кубанских людоедов проводится обыск. Правоохранители нашли банку с законсервированной рукой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Глава семейства каннибалов признался, что это одна из тех частей тела расчлененной женщины, чьи останки нашли на территории летного училища в Краснодаре.
Мужчина сделал с отрубленной рукой и головой селфи, а потом потерял мобильный телефон. Это помогло полиции выйти на семью каннибалов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что задержанные супруги-людоеды признались в 30 убийствах, однако пока эта информация не подтверждается. По словам источника, владелец смартфона признал только два убийства: кроме той женщины, с частями которой были сделаны фото, краснодарец рассказал об убийстве мужчины в 2012 году.
Местные СМИ утверждают, что следователи обнаружили во дворе дома убийц останки 7 человек. В доме у каннибалов нашли вещи погибших, в частности, мобильные телефоны. В домашнем компьютере у семейной пары хранились видеоуроки и рецепты приготовления человечины.
Также стало известно, что супруга работала медсестрой в летном училище Краснодара, а муж — строителем.
Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Следствие продолжается.
Мужчина сделал с отрубленной рукой и головой селфи, а потом потерял мобильный телефон. Это помогло полиции выйти на семью каннибалов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что задержанные супруги-людоеды признались в 30 убийствах, однако пока эта информация не подтверждается. По словам источника, владелец смартфона признал только два убийства: кроме той женщины, с частями которой были сделаны фото, краснодарец рассказал об убийстве мужчины в 2012 году.
Местные СМИ утверждают, что следователи обнаружили во дворе дома убийц останки 7 человек. В доме у каннибалов нашли вещи погибших, в частности, мобильные телефоны. В домашнем компьютере у семейной пары хранились видеоуроки и рецепты приготовления человечины.
Также стало известно, что супруга работала медсестрой в летном училище Краснодара, а муж — строителем.
Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Следствие продолжается.
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