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    Госдума подготовит закон об отношениях робота и человека

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Госдума подготовит закон об отношениях робота и человека

    Госдума подготовит закон об отношениях робота и человека

    Госдума подготовит закон об отношениях робота и человека
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время парламентарии разработают закон о регулировании отношений человека и искусственного интеллекта.

    Такое заявление Володин сделал на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

    Вячеслав Володин: «Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке. Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Это тема нашей повестки».

    При этом председатель Госдумы отметил, что при создании подобного закона необходимо ознакомиться с опытом зарубежных стран в этой сфере.

    Ранее президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 1 сентября отметил, что за развитием искусственного интеллекта — будущее всего человечества. По мнению главы государства, страна, которая добьется наибольших успехов в разработке ИИ, станет мировым лидером.

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