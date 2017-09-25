Госдума подготовит закон об отношениях робота и человека

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время парламентарии разработают закон о регулировании отношений человека и искусственного интеллекта.
Такое заявление Володин сделал на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
Вячеслав Володин: «Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке. Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Это тема нашей повестки».
При этом председатель Госдумы отметил, что при создании подобного закона необходимо ознакомиться с опытом зарубежных стран в этой сфере.
Ранее президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 1 сентября отметил, что за развитием искусственного интеллекта — будущее всего человечества. По мнению главы государства, страна, которая добьется наибольших успехов в разработке ИИ, станет мировым лидером.
Вячеслав Володин: «Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке. Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Это тема нашей повестки».
При этом председатель Госдумы отметил, что при создании подобного закона необходимо ознакомиться с опытом зарубежных стран в этой сфере.
Ранее президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 1 сентября отметил, что за развитием искусственного интеллекта — будущее всего человечества. По мнению главы государства, страна, которая добьется наибольших успехов в разработке ИИ, станет мировым лидером.
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