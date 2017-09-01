Путин рассказал, кто станет «властелином мира»

Президент России Владимир Путин считает, что страна, которая добьется наивысших успехов в создании искусственного интеллекта, станет «властелином мира».

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Президент России Владимир Путин считает, что за развитием искусственного интеллекта — будущее всего человечества. Об этом он заявил во время участия во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» в Ярославле.



Владимир Путин, президент РФ: «Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».



Российский лидер выразил надежду на то, что Россиия не будет «стоять в конце очереди» стран — лидеров в этой сфере.



Владимир Путин: «Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках. Поэтому мы (если будем лидерами в этой сфере) также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями, но чтобы не стоять в конце очереди, нужно уже работать над этим сегодня».



Президент в начале открытого урока поздравил всех школьников, родителей и педагогов с Днем знаний. Также российский лидер пообщался с учениками из разных регионов РФ, которые презентовали президенту свои идеи и инновационные программы.

