Пентагон открестился от пособия по войне с Россией

В Пентагоне заявили, что опубликованное пособие по войне с Россией не имеет отношения к государственной политике, проводимой Вашингтоном.
В пресс-службе американского министерства обороны подчеркнули, что при Пентагоне работают различные аналитические центры, которые публикуют статьи и занимаются исследованиями в самых разных областях. Однако эти публикации «вовсе необязательно представляют официальную политику правительства».
Как отметили в Пентагоне, в случае с пособием «Российская война нового поколения» речь идет именно о такой работе, передает ТАСС.
Ранее в открытом доступе появился американский учебник «Российская война нового поколения», состоящий из 68 страниц. При этом отмечалось, что пособие, подготовленнео так называемой Группой по изучению асимметричных боевых действий, которая формально входит в структуру сухопутных войск США, было выпущено еще в 2016 году, однако только недавно попало в Интернет. В брошюре описывается военная стратегия России, а также перечисляются сильные и слабые стороны российской армии и тактико-технические характеристики военной техники.
Как отметили в Пентагоне, в случае с пособием «Российская война нового поколения» речь идет именно о такой работе, передает ТАСС.
Ранее в открытом доступе появился американский учебник «Российская война нового поколения», состоящий из 68 страниц. При этом отмечалось, что пособие, подготовленнео так называемой Группой по изучению асимметричных боевых действий, которая формально входит в структуру сухопутных войск США, было выпущено еще в 2016 году, однако только недавно попало в Интернет. В брошюре описывается военная стратегия России, а также перечисляются сильные и слабые стороны российской армии и тактико-технические характеристики военной техники.
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