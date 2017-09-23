Армия США выпустила учебник по войне с Россией

Вооруженные силы США издали учебник, в котором рассказывается, как правильно воевать с РФ.
Вооруженные силы США выпустили учебное пособие по тактике ведения гибридной войны с Россией. Учебник под названием «Российская война нового поколения» выложили в Интернет только сейчас, хотя он был издан в 2016 году, сообщает сайт Вести.Ru.
В книге анализируется несколько российских военных операций, в том числе в Крыму, и на основе этого указываются слабые и сильные стороны российской армии. Так, по мнению авторов пособия, Россия меняет правящий режим в других странах не прямым военным вмешательством, а объединением с местными силами и влиянием на власти этих стран.
В книге приведена информация о российской военной технике, отмечено, что РФ активно использует пилотируемые и беспилотные сенсорные системы для разведки, как это делают США.
Среди слабых мест российской армии авторы пособия называют логистику, неточную артиллерийскую и авиационную поддержку, а также отсутствие мотивации к службе у призывников.
В книге анализируется несколько российских военных операций, в том числе в Крыму, и на основе этого указываются слабые и сильные стороны российской армии. Так, по мнению авторов пособия, Россия меняет правящий режим в других странах не прямым военным вмешательством, а объединением с местными силами и влиянием на власти этих стран.
В книге приведена информация о российской военной технике, отмечено, что РФ активно использует пилотируемые и беспилотные сенсорные системы для разведки, как это делают США.
Среди слабых мест российской армии авторы пособия называют логистику, неточную артиллерийскую и авиационную поддержку, а также отсутствие мотивации к службе у призывников.
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