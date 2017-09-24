Число жертв урагана «Мария» в Доминике превысило 30 человек

Поступают новые данные о пострадавших от разрушительного урагана «Мария» на островных государствах в Карибском море.
В результате урагана «Мария», который несколько дней назад обрушился на островные государства в Карибском море, на острове Доминика погибли не менее 30 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших.
На острове Доминика проживают 73 тысячи человек. На большей части острова до сих пор не восстановлено электроснабжение. Ураган сорвал крыши у 90% домов.
От удара «Марии» в тот момент, когда ураган достигал максимальной мощности, также пострадали Гваделупа, Мартиника, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. Там погибли не менее 50 человек. В настоящее время ураган ослаб до 2-й категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и приближается к юго-восточному побережью США.
На острове Доминика проживают 73 тысячи человек. На большей части острова до сих пор не восстановлено электроснабжение. Ураган сорвал крыши у 90% домов.
От удара «Марии» в тот момент, когда ураган достигал максимальной мощности, также пострадали Гваделупа, Мартиника, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. Там погибли не менее 50 человек. В настоящее время ураган ослаб до 2-й категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона и приближается к юго-восточному побережью США.
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