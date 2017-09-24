«Стандартная ложь»: в Госдуме оценили американское пособие по борьбе с Россией

В Госдуме и Совете Федерации раскритиковали выпущенное американской армией пособие по борьбе с Россией.
В частности, депутат Госдумы Ирина Яровая назвала пособие «стандартизацией лжи», а также отметила, что в брошюре содержится заведомо лживая информация.
Ирина Ярова, вице-спикер Госдумы: «США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев».
Также депутат заявила, что «подтасовка фактов и обман превратились в государственную политику США», передает РИА Новости.
В свою очередь сенатор Франц Клинцевич заявил, что пособие никак не поможет американским солдатам. По его мнению, они просто «неспособны бороться с русскими», сообщает RT.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне: «Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими».
Отметим, что американский учебник под названием «Российская война нового поколения», состоящий из 68 страниц, был выпущен еще в 2016 году, однако лишь недавно появился в открытом доступе. В пособии описывается военная стратегия России, а также перечисляются сильные и слабые стороны российской армии и тактико-технические характеристики военной техники.
Ирина Ярова, вице-спикер Госдумы: «США стандартизируют ложь. Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев».
Также депутат заявила, что «подтасовка фактов и обман превратились в государственную политику США», передает РИА Новости.
В свою очередь сенатор Франц Клинцевич заявил, что пособие никак не поможет американским солдатам. По его мнению, они просто «неспособны бороться с русскими», сообщает RT.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне: «Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими».
Отметим, что американский учебник под названием «Российская война нового поколения», состоящий из 68 страниц, был выпущен еще в 2016 году, однако лишь недавно появился в открытом доступе. В пособии описывается военная стратегия России, а также перечисляются сильные и слабые стороны российской армии и тактико-технические характеристики военной техники.
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