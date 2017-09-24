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    Посол Антонов в интервью НТВ: никто не заинтересован в плохих отношениях США и РФ. Госдепартамент США, США, дипломатия, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол Антонов в интервью НТВ: никто не заинтересован в плохих отношениях США и РФ

    Посол Антонов в интервью НТВ: никто не заинтересован в плохих отношениях США и РФ

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    Посол Антонов в интервью НТВ: никто не заинтересован в плохих отношениях США и РФ

    Посол Антонов в интервью НТВ: никто не заинтересован в плохих отношениях США и РФ

    Посол Антонов в интервью НТВ: никто не заинтересован в плохих отношениях США и РФ

      Новый посол России Анатолий Антонов рассказал НТВ о конфликте вокруг российской дипсобственности в США и встречах с представителями Госдепа.

      Посол подчеркнул, что сразу после приезда в США ему пришлось решать проблемы, связанные с закрытием генконсульства РФ в Сан-Франциско

      Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне: «Главная проблема была для меня — как помочь нашим людям, которые жили в Сан-Франциско, которые работают в Нью-Йорке. Мы их разместили, устроили, потому что там были семьи с маленькими совсем детьми. Для меня это самое главное. При всей важности проблемы недвижимости».

      Также дипломат сообщил, что у него состоялось множество контактов с коллегами из Госдепартамента США.

      Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне: «Я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать полосу отчуждения, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня. И я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы они в дальнейшем ухудшались».

      Напомним, в начале сентября американские власти закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Такие действия Вашингтона в Москве назвали нарушением норм международного права, РФ решила обратиться в суд в связи с изъятием дипсобственности.

      Подробности — в интервью Анатолия Антонова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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