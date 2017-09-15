Дипломатическая война между Россией и США набирает обороты

Не продается! Как американцы пытались заставить наших дипломатов пустить с молотка недвижимость России в США?
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Западные журналисты посчитали, сколько может заработать Россия, если продаст дипломатические объекты в США. Здание в престижном районе Сан-Франциско при цене 1300 долларов за квадратный фут стоило бы около 50 миллионов долларов. Но надо ли говорить, что наша страна от такого «щедрого предложения» отказалась.
На обывательском уровне, казалось бы, что тут страшного — продали бы за 50, купили в другом месте за 40, заодно сэкономили. Но мировая дипломатия — вещь принципиальная, особенно между нашими странами. И Кремль не раз заявлял, что будет добиваться возвращения своей собственности. А добиваться придется в американских судах.
А пока дипломатическая война всё больше напоминает недипломатический пинг-понг: США приостанавливают выдачу виз россиянам, не проходит и двух недель — в Петербурге убирают парковку у американского консульства, теперь тут пешеходный переход. Дальше — больше: управление по контролю за качеством воздуха Сан-Франциско грозит наказать выселенное российское консульство за якобы вредный дым из трубы.
По принципу «око за око» так может дойти и до полного разрыва дипотношений. Это в самых пессимистичных прогнозах. А оптимизмом эксперты не горят. И от будущей встречи Лаврова и Тиллерсона ждут хотя бы договоренностей — не делать хуже. Раз уж сделать лучше, видимо, не получится.
Подробности — в материале «Итогов дня».
На обывательском уровне, казалось бы, что тут страшного — продали бы за 50, купили в другом месте за 40, заодно сэкономили. Но мировая дипломатия — вещь принципиальная, особенно между нашими странами. И Кремль не раз заявлял, что будет добиваться возвращения своей собственности. А добиваться придется в американских судах.
А пока дипломатическая война всё больше напоминает недипломатический пинг-понг: США приостанавливают выдачу виз россиянам, не проходит и двух недель — в Петербурге убирают парковку у американского консульства, теперь тут пешеходный переход. Дальше — больше: управление по контролю за качеством воздуха Сан-Франциско грозит наказать выселенное российское консульство за якобы вредный дым из трубы.
По принципу «око за око» так может дойти и до полного разрыва дипотношений. Это в самых пессимистичных прогнозах. А оптимизмом эксперты не горят. И от будущей встречи Лаврова и Тиллерсона ждут хотя бы договоренностей — не делать хуже. Раз уж сделать лучше, видимо, не получится.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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