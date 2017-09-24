В Калифорнии запустили ракету Atlas V со спутником-шпионом

С базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) осуществлен запуск
ракеты-носителя Atlas V.
Ракета вывела на орбиту спутник NROL-42 Национального управления военно-космической разведки.
Как отмечает ТАСС, информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и его цели и задачи. Однако, по некоторым данным, на борту может находиться прибор HEO-4, с помощью которого можно вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле. Речь, в частности, может идти об оперативном фиксировании ракетных пусков в Северном полушарии.
Надо сказать, что старт Atlas V несколько раз откладывали. В частности, пуск, который должен был состояться в пятницу, был отложен из-за необходимости замены неисправной батареи стартового ускорителя. Кроме того, старт откладывали из-за урагана «Ирма».
Atlas V — американская одноразовая ракета. Входит в семейство носителей Atlas, созданных на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты. Большую часть запусков составляют правительственные заказы.
Как отмечает ТАСС, информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и его цели и задачи. Однако, по некоторым данным, на борту может находиться прибор HEO-4, с помощью которого можно вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле. Речь, в частности, может идти об оперативном фиксировании ракетных пусков в Северном полушарии.
Надо сказать, что старт Atlas V несколько раз откладывали. В частности, пуск, который должен был состояться в пятницу, был отложен из-за необходимости замены неисправной батареи стартового ускорителя. Кроме того, старт откладывали из-за урагана «Ирма».
Atlas V — американская одноразовая ракета. Входит в семейство носителей Atlas, созданных на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты. Большую часть запусков составляют правительственные заказы.
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