Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ

    В Калифорнии запустили ракету Atlas V со спутником-шпионом

    комментировать
    • Фото: @ulalaunch / twitter.com
    В Калифорнии запустили ракету Atlas V со <nobr>спутником-шпионом</nobr>

    В Калифорнии запустили ракету Atlas V со спутником-шпионом

    В Калифорнии запустили ракету Atlas V со <nobr>спутником-шпионом</nobr>
  • Фото: @ulalaunch / twitter.com

    • С базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) осуществлен запуск ракеты-носителя Atlas V.

    Ракета вывела на орбиту спутник NROL-42 Национального управления военно-космической разведки.

    Как отмечает ТАСС, информация о грузе и оборудовании спутника не разглашается, как и его цели и задачи. Однако, по некоторым данным, на борту может находиться прибор HEO-4, с помощью которого можно вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле. Речь, в частности, может идти об оперативном фиксировании ракетных пусков в Северном полушарии.

    Надо сказать, что старт Atlas V несколько раз откладывали. В частности, пуск, который должен был состояться в пятницу, был отложен из-за необходимости замены неисправной батареи стартового ускорителя. Кроме того, старт откладывали из-за урагана «Ирма».

    Atlas V — американская одноразовая ракета. Входит в семейство носителей Atlas, созданных на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты. Большую часть запусков составляют правительственные заказы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru