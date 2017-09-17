«Мы сильные»: жители Майами сами восстанавливают город после «Ирмы»

Многие жители Майами и островов рядом с ним не верят в страховку властей и в восстановлении своих домов рассчитывают только на свои силы.
Наталья Стюарт — жительница знаменитого Фишер Айленда, закрытого для посторонних острова богачей рядом с Майами. Ее соседи — телеведущая Опра Уинфри, кинозвезда Джулия Робертс, наши — Игорь Крутой, Павел Буре и Игорь Малкин. Ирме явно было все равно по кому бить, однако наши урагану оказались не по зубам. Наталья Говорит, что самым главным ее достижением было то, что она не запаниковала.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник, глядя, как весь штат закупает продукты и эвакуируется, тоже запасся самым необходимым, но эвакуироваться не стал. Их поселок под Майами ураган задел только краем. Кое-где лишь повалило деревья и отключило свет. Дома, окна, а главное люди удар выдержали.
Во Флориде ураганы — частые гости, но таких зловещих, как Ирма, не было давно. Огромные деревья вырывало с корнями, яхты выбрасывало на сотни метров от берега. Перед этим летом Гэри поставил себе противоураганные стекла — они должны выдерживать порывы ветра до 200 километров в час. Ирму они удержать не смогли, она ударила вдвое сильнее.
Совсем недавно Майами был настоящим туристическим оазисом. Многие вкладывали в дома под пальмами все сбережения, рассчитывая жить здесь на пенсии. Сейчас здесь разрушено все.
Власти говорят, что после Ирмы, возможно, обяжут всех жителей флоридских островов строить противоураганное жилье, но у десятков тысяч местных жителей на это денег нет, а в помощь Вашингтона и в страховку здесь не верят. Уезжать отсюда по-прежнему никто не собирается и рассчитывают только на себя.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник, глядя, как весь штат закупает продукты и эвакуируется, тоже запасся самым необходимым, но эвакуироваться не стал. Их поселок под Майами ураган задел только краем. Кое-где лишь повалило деревья и отключило свет. Дома, окна, а главное люди удар выдержали.
Во Флориде ураганы — частые гости, но таких зловещих, как Ирма, не было давно. Огромные деревья вырывало с корнями, яхты выбрасывало на сотни метров от берега. Перед этим летом Гэри поставил себе противоураганные стекла — они должны выдерживать порывы ветра до 200 километров в час. Ирму они удержать не смогли, она ударила вдвое сильнее.
Совсем недавно Майами был настоящим туристическим оазисом. Многие вкладывали в дома под пальмами все сбережения, рассчитывая жить здесь на пенсии. Сейчас здесь разрушено все.
Власти говорят, что после Ирмы, возможно, обяжут всех жителей флоридских островов строить противоураганное жилье, но у десятков тысяч местных жителей на это денег нет, а в помощь Вашингтона и в страховку здесь не верят. Уезжать отсюда по-прежнему никто не собирается и рассчитывают только на себя.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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