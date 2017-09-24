Германия выбирает парламент: немцы спешат на участки для голосования

Сегодня немцы выбирают новый состав бундестага, которому предстоит сформировать новое правительство и определиться с кандидатурой на пост канцлера.
Избирательные участки во всех городах Германии уже открылись. От итогов сегодняшнего голосования зависит курс, которым страна будет двигаться в ближайшие 4 года. Сенсаций никто не ждет. Политологи предрекают победу консервативному блоку под руководством Ангелы Меркель. Главная интрига заключается в том, кто займет второе и третье места.
За право попасть в бундестаг борются 42 партии. Для прохождения в парламент нужно преодолеть 5-процентный барьер. Шансы есть только у 6 партий. Как показывают опросы общественного мнения, рейтинг Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, входящих в блок Меркель, колеблется на уровне 34–36%.
На втором месте идут социал-демократы Мартина Шульца (22–24%). Третьими могут стать правые популисты из «Альтернативы для Германии». Рейтинг Левой партии оценивается в 9,5–11%. Свободные демократы могут рассчитывать на поддержку 9–9,5%, «зеленые» — 7–8%.
Минимальное представительство в бундестаге по итогам выборов составляет 598 депутатов, включая прямых кандидатов и тех, кто был избран по партийным спискам. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
За право попасть в бундестаг борются 42 партии. Для прохождения в парламент нужно преодолеть 5-процентный барьер. Шансы есть только у 6 партий. Как показывают опросы общественного мнения, рейтинг Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, входящих в блок Меркель, колеблется на уровне 34–36%.
На втором месте идут социал-демократы Мартина Шульца (22–24%). Третьими могут стать правые популисты из «Альтернативы для Германии». Рейтинг Левой партии оценивается в 9,5–11%. Свободные демократы могут рассчитывать на поддержку 9–9,5%, «зеленые» — 7–8%.
Минимальное представительство в бундестаге по итогам выборов составляет 598 депутатов, включая прямых кандидатов и тех, кто был избран по партийным спискам. Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Комментарии