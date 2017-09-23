Кто, если не Меркель: чего ждать от Германии после выборов

Предвыборная кампания в Германии вышла на финишную прямую, и никто уже не сомневается, что канцлером ФРГ в очередной раз станет Ангела Меркель.
Вот уже четвертый раз подряд, кажется, совершенно добровольно, немцы выбирают стабильность, которая чем дальше, тем больше становится похожа на самый настоящий застой. Главный слоган рекламных плакатов с Ангелой Меркель звучит так: «За Германию, в которой мы живем хорошо и с удовольствием». Только все ли живут с удовольствием?
Глава турецкой общины Берлина Бекир Илмаз считает, что изменение статуса турецких рабочих с гастарбайтеров на мигрантов не улучшило положение приезжих из Турции. Он также отмечает рост дискриминации мусульман.
Многие немцы недовольны тем, что в стране стало небезопасно.
Александр Рар, политолог: «Действительно нет ни одной семьи, где вы не услышите критику того, что в метро ночью нельзя больше ездить, девочек и мальчиков после шести нельзя выпускать в каких-то районах на улицу».
Что касается будущих немцев, то для них Меркель — единственный кандидат, имя которого им по крайней мере знакомо. Для них политика открытых границ — несомненное благо.
Год назад партия Меркель на выборах в Берлинский парламент показала худший результат в своей истории — всего 18%. Ее противники, например, партия «Альтернатива для Германии», уверены, что выборы канцлера станут триумфом радикальных идей.
Фрэнк Хансен, депутат Бундестага: «Давление на новое правительство будет диким. У нас тут еврокризис. Финансовые проблемы из-за Греции и Италии… и мало кто там у них пытается это решить. Каталония вон вообще хочет отделиться от Испании. И, спасибо Турции, — миграционный кризис вернется к нам…»
Как вся эта история затронет Россию? Обратит ли действующая канцлер внимание на то, что многие ее политические оппоненты намерены налаживать диалог с РФ, или продолжит курс на ужесточение санкций?
Александр Рар: «Тренд наметился такой, что немцев не перессорят с Россией. Все ведущие политики в избирательной компании, кроме зеленых, готовы взять проблему Крыма за скобки, чтобы строить Европу вместе с Россией».
Строить, по-видимому, придется не только силами политиков, но и народной дипломатией. Возможно, поэтому выбор стабильности поможет двусторонним отношениям.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
Глава турецкой общины Берлина Бекир Илмаз считает, что изменение статуса турецких рабочих с гастарбайтеров на мигрантов не улучшило положение приезжих из Турции. Он также отмечает рост дискриминации мусульман.
Многие немцы недовольны тем, что в стране стало небезопасно.
Александр Рар, политолог: «Действительно нет ни одной семьи, где вы не услышите критику того, что в метро ночью нельзя больше ездить, девочек и мальчиков после шести нельзя выпускать в каких-то районах на улицу».
Что касается будущих немцев, то для них Меркель — единственный кандидат, имя которого им по крайней мере знакомо. Для них политика открытых границ — несомненное благо.
Год назад партия Меркель на выборах в Берлинский парламент показала худший результат в своей истории — всего 18%. Ее противники, например, партия «Альтернатива для Германии», уверены, что выборы канцлера станут триумфом радикальных идей.
Фрэнк Хансен, депутат Бундестага: «Давление на новое правительство будет диким. У нас тут еврокризис. Финансовые проблемы из-за Греции и Италии… и мало кто там у них пытается это решить. Каталония вон вообще хочет отделиться от Испании. И, спасибо Турции, — миграционный кризис вернется к нам…»
Как вся эта история затронет Россию? Обратит ли действующая канцлер внимание на то, что многие ее политические оппоненты намерены налаживать диалог с РФ, или продолжит курс на ужесточение санкций?
Александр Рар: «Тренд наметился такой, что немцев не перессорят с Россией. Все ведущие политики в избирательной компании, кроме зеленых, готовы взять проблему Крыма за скобки, чтобы строить Европу вместе с Россией».
Строить, по-видимому, придется не только силами политиков, но и народной дипломатией. Возможно, поэтому выбор стабильности поможет двусторонним отношениям.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.
Комментарии