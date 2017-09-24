Пользователи соцсетей делятся кадрами с открытия фестиваля «Круг света»

В Москве стартовал VII Московский международный фестиваль «Круг света».
Международный фестиваль «Круг света» открылся в столице грандиозным светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни. Самая высокая башня Москвы в этом году отмечает полувековой юбилей. Во время светового шоу Останкинская башня поочередно превращалась в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Empire State Building, а также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея.
Историю каждого из высочайших достопримечательностей планеты сопровождал короткий рассказ о стране, где находятся эти здания. А кульминацией представления стал рассказ о России, Москве и Останкинской башне, которая стала главной участницей невероятного по красоте пиротехнического шоу. Фейерверки взмывали в небо прямо с самой Останкинской башни.
У подножия Останкинской башни выступали фигуристы, звучали популярные мировые хиты и классическая музыка, проходило шоу танцующих фонтанов.
Другой площадкой фестиваля «Круг Света» стали Большой и Малый театры. До 27 сентября на их фасадах можно будет увидеть световое представление по мотивам пьес классиков русской литературы. В «Царицыне» гостей ждет шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. А в Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут пиротехническое шоу, устроенное с барж, установленных на воде. Вплоть до 27 сентября в связи с проведением фестиваля движение по некоторым улицам столицы будет ограничено.
Яркие, красочные кадры с открытия фестиваля «Круг света» заполнили все социальные сети. Пользователи выкладывают свои снимки и делятся впечатлениями.
Историю каждого из высочайших достопримечательностей планеты сопровождал короткий рассказ о стране, где находятся эти здания. А кульминацией представления стал рассказ о России, Москве и Останкинской башне, которая стала главной участницей невероятного по красоте пиротехнического шоу. Фейерверки взмывали в небо прямо с самой Останкинской башни.
У подножия Останкинской башни выступали фигуристы, звучали популярные мировые хиты и классическая музыка, проходило шоу танцующих фонтанов.
Другой площадкой фестиваля «Круг Света» стали Большой и Малый театры. До 27 сентября на их фасадах можно будет увидеть световое представление по мотивам пьес классиков русской литературы. В «Царицыне» гостей ждет шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. А в Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут пиротехническое шоу, устроенное с барж, установленных на воде. Вплоть до 27 сентября в связи с проведением фестиваля движение по некоторым улицам столицы будет ограничено.
Яркие, красочные кадры с открытия фестиваля «Круг света» заполнили все социальные сети. Пользователи выкладывают свои снимки и делятся впечатлениями.
Сегодня Останкинская башня сверкала от красочного салюта на #кругсвета #2017 #кругсвета2017 pic.twitter.com/1oYCQQenKM— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 23 сентября 2017 г.
#кругсвета Ежегодный международный фестиваль. Яркое красочное шоу музыки и пиротехники. pic.twitter.com/Plo7yJTG5m— Sergey Margelov (@SergSm1981) 23 сентября 2017 г.
В рамках VII Московского международного фестиваля «Круг света» 2017 любимая Москва вновь приняла красивейший облик удивительногоГородаСвета! pic.twitter.com/ar2TqULb6t— Юлия Сапронова (@usapronova) 23 сентября 2017 г.
вдохновилась.#кругсвета pic.twitter.com/vuXKkNcB8g— milena (@milkow) 23 сентября 2017 г.
Торжественное открытие красочного фестиваля «Круг света» состоялось в Москве на Останкинском пруду. #Кругсвета pic.twitter.com/aVpSecNOys— Зоя Зотова (@Z_Zotova) 23 сентября 2017 г.
Фестиваль Круг Света pic.twitter.com/vPcn60l9li— Настя Большакова (@06666LP) 23 сентября 2017 г.
В Москве открылся фестиваль «Круг света». Собрали для вас самые зрелищные кадры.Posted by НТВ on Saturday, 23 September 2017
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