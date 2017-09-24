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Громозека

    Пользователи соцсетей делятся кадрами с открытия фестиваля «Круг света»

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Пользователи соцсетей делятся кадрами с открытия фестиваля «Круг света»

    Пользователи соцсетей делятся кадрами с открытия фестиваля «Круг света»

    Пользователи соцсетей делятся кадрами с открытия фестиваля «Круг света»
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • В Москве стартовал VII Московский международный фестиваль «Круг света».

    Международный фестиваль «Круг света» открылся в столице грандиозным светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни. Самая высокая башня Москвы в этом году отмечает полувековой юбилей. Во время светового шоу Останкинская башня поочередно превращалась в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Empire State Building, а также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея.

    Историю каждого из высочайших достопримечательностей планеты сопровождал короткий рассказ о стране, где находятся эти здания. А кульминацией представления стал рассказ о России, Москве и Останкинской башне, которая стала главной участницей невероятного по красоте пиротехнического шоу. Фейерверки взмывали в небо прямо с самой Останкинской башни.

    У подножия Останкинской башни выступали фигуристы, звучали популярные мировые хиты и классическая музыка, проходило шоу танцующих фонтанов.

    Другой площадкой фестиваля «Круг Света» стали Большой и Малый театры. До 27 сентября на их фасадах можно будет увидеть световое представление по мотивам пьес классиков русской литературы. В «Царицыне» гостей ждет шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. А в Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут пиротехническое шоу, устроенное с барж, установленных на воде. Вплоть до 27 сентября в связи с проведением фестиваля движение по некоторым улицам столицы будет ограничено.

    Яркие, красочные кадры с открытия фестиваля «Круг света» заполнили все социальные сети. Пользователи выкладывают свои снимки и делятся впечатлениями.



















    В Москве открылся фестиваль «Круг света». Собрали для вас самые зрелищные кадры.

    Posted by НТВ on Saturday, 23 September 2017

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