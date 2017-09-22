В Москве перекроют ряд улиц на время фестиваля «Круг света»

В субботу в Москве стартует международный фестиваль «Круг света».
В течение пяти дней на нескольких площадках будут показывать грандиозные шоу с видеоинсталляциями, музыкой, пиротехникой, фонтанами и фигурным катанием. Церемония открытия пройдет в районе Останкино, рядом с телецентром, и в связи с этим в субботу и воскресенье с 15:00 и до 23:00 часов будет ограничено движение автотранспорта. Работа монорельса будет приостановлена с 18:00 до 20:00.
Так, с 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. В то же время для автомобилистов закроют Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы. Полный список ограничений на сайте информационного центра правительства Москвы.
Также в связи с проведением фестиваля будут изменены маршруты наземного транспорта. Подробная информация об этом размещена на сайте мэра Москвы.
Так, с 23 по 27 сентября с 17:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. В то же время для автомобилистов закроют Новоцарицынское шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы. Полный список ограничений на сайте информационного центра правительства Москвы.
Также в связи с проведением фестиваля будут изменены маршруты наземного транспорта. Подробная информация об этом размещена на сайте мэра Москвы.
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