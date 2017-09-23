Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мексике

Новое землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у берегов Мексики.
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Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у берегов Мексики в субботу. Эпицентр землетрясения располагался в 48 км от города Паредон, расположенного на юге страны, сообщает Геологическая служба США.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Нет также информации о вероятности возникновения цунами.
На этой неделе на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 110 км от столицы. В результате землетрясения погибли более 270 человек, пропали без вести около 200. По некоторым данным, более 3 тысяч зданий в Мехико находятся под угрозой обрушения.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Нет также информации о вероятности возникновения цунами.
На этой неделе на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 110 км от столицы. В результате землетрясения погибли более 270 человек, пропали без вести около 200. По некоторым данным, более 3 тысяч зданий в Мехико находятся под угрозой обрушения.
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