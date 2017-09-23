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    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мексике

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    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мексике

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Мексике

    Новое землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у берегов Мексики.

    Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у берегов Мексики в субботу. Эпицентр землетрясения располагался в 48 км от города Паредон, расположенного на юге страны, сообщает Геологическая служба США.

    Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Нет также информации о вероятности возникновения цунами.

    смотретьВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    На этой неделе на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 110 км от столицы. В результате землетрясения погибли более 270 человек, пропали без вести около 200. По некоторым данным, более 3 тысяч зданий в Мехико находятся под угрозой обрушения.


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