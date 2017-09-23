Буги-вуги и народные танцы: юные артисты зажгли на сцене проекта «Ты супер! Танцы»

Отборочный тур проекта «Ты супер! Танцы» продолжается. В конкурсе принимают участие дети, по разным причинам оставшиеся без родительской опеки. Юные таланты приготовили номера, которые оценивает профессиональное жюри.
Маленькие артисты сумели справиться с волнением и ярко выступить перед зрителями и судьями. Валерия Родионова из Костромы вышла на сцену босиком, села и раскрыла книгу. Под композицию «Рыжий кот» девушка устроила целое театрализованное представление. Эмоциональное исполнение завершилось криками «браво». Публика приветствовала юную танцовщицу стоя, а хореограф Евгений Папунаишвили отметил, что начинающая артистка сумела очень тонко обыграть задумку.
Зажигательный парный танец приготовили Анастасия Аничкина и Евгений Старенков. На детских лицах сияли улыбки, зрители аплодировали и во время исполнения номера, и после него. Анастасия Заворотнюк сделала мальчику комплимент, сказав, что он красивый и статный, а Евгений Папунаишвили обратился к паре и расставил акценты, чтобы исполнение маленьких артистов в дальнейшем было не просто хорошим, а блестящим.
Богдан Красавин из Белорецка вышел на сцену в белоснежной рубашке, галстуке и шляпе. 11-летний мальчик исполнил номер под песню «Буги-вуги каждый день», да так непосредственно, что члены жюри начали пританцовывать на своих местах. Поддержать юного артиста пришла гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Она подарила ему игрушку-талисман и свою книгу «Магия побед».
Екатерина Кудрявая из Зеленогорска сломала стереотипы о русском танце и буквально отправила жюри в отрыв. Харизматичная девочка предстала перед зрителями в кокошнике и русском наряде. С первых же нот плясовой композиции «Валенки» она сорвала овации. С задорной улыбкой на лице конкурсантка исполнила номер, который оказался далек от классического исполнениея. Анастасия Заворотнюк назвала темперамент юной артистки «сумасшедшим».
Евгений Папунаишвили: «Ну ты прям зажгла. И мне это нравится. Я люблю такой отрыв. Молодец! Ты — супер!»
Анастасия Яшкина появилась на сцене в красной балетной пачке, пуантах и с короной на голове. В руке девушка грациозно держала веер. Танец получился страстным и заслужил бурные аплодисменты. Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова сделала несколько замечаний, отметила потенциал юной танцовщицы, пообещала ей помочь отточить движения и преподнесла в подарок пуанты.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ в следующую субботу, 30 сентября, в 20:00.
Зажигательный парный танец приготовили Анастасия Аничкина и Евгений Старенков. На детских лицах сияли улыбки, зрители аплодировали и во время исполнения номера, и после него. Анастасия Заворотнюк сделала мальчику комплимент, сказав, что он красивый и статный, а Евгений Папунаишвили обратился к паре и расставил акценты, чтобы исполнение маленьких артистов в дальнейшем было не просто хорошим, а блестящим.
Богдан Красавин из Белорецка вышел на сцену в белоснежной рубашке, галстуке и шляпе. 11-летний мальчик исполнил номер под песню «Буги-вуги каждый день», да так непосредственно, что члены жюри начали пританцовывать на своих местах. Поддержать юного артиста пришла гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Она подарила ему игрушку-талисман и свою книгу «Магия побед».
Екатерина Кудрявая из Зеленогорска сломала стереотипы о русском танце и буквально отправила жюри в отрыв. Харизматичная девочка предстала перед зрителями в кокошнике и русском наряде. С первых же нот плясовой композиции «Валенки» она сорвала овации. С задорной улыбкой на лице конкурсантка исполнила номер, который оказался далек от классического исполнениея. Анастасия Заворотнюк назвала темперамент юной артистки «сумасшедшим».
Евгений Папунаишвили: «Ну ты прям зажгла. И мне это нравится. Я люблю такой отрыв. Молодец! Ты — супер!»
Анастасия Яшкина появилась на сцене в красной балетной пачке, пуантах и с короной на голове. В руке девушка грациозно держала веер. Танец получился страстным и заслужил бурные аплодисменты. Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова сделала несколько замечаний, отметила потенциал юной танцовщицы, пообещала ей помочь отточить движения и преподнесла в подарок пуанты.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ в следующую субботу, 30 сентября, в 20:00.
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