Мечты сбываются: Светлана Хоркина поддержала участника конкурса «Ты супер! Танцы»

Уже в эту субботу, 23 сентября, зрители НТВ увидят четвертый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания в самом разгаре. Справиться с волнением юным ребятам помогают известные артисты, певцы и спортсмены.
Поддержать Богдана Красавина из Белорецка пришла гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. 11-летний Богдан живет в семье бабушки, которая взяла над ним опеку. Мальчик 2 года занимается спортивно-бальными танцами и уже достигает своих первых успехов на соревнованиях.
Главная мечта юного артиста — стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. В первом туре он продемонстрировал яркий и зажигательный номер и поразил всех членов жюри техничностью исполнения и своей очаровательной улыбкой.
У каждого из конкурсантов есть тот, кто вдохновляет его особенно, своим примером помогая стремиться к победам. Именно от этого человека ребята мечтают услышать слова напутствия. Мечта Богдана сбылась: поддержать его пришла знаменитая гимнастка Светлана Хоркина. Она подарила мальчику игрушку-талисман и свою книгу «Магия побед».
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира в упражнениях на брусьях: «Выходя на сцену, я волновалась так, как будто выступала сама. Я люблю смотреть, как выступают дети, как они показывают свое мастерство, как волнуются перед выступлением и радуются победам после него. Выступление Богдана мне очень понравилось. Он охватил и очаровал своим выступлением весь зал! Я желаю ему добиться успехов в танцах, стать профессиональным и хорошим танцором. А всем участникам конкурса желаю счастья, успехов, здоровья и, конечно, побед!»
Увидеть выступление Богдана Красавина зрители смогут уже в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», организованный телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Главная мечта юного артиста — стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. В первом туре он продемонстрировал яркий и зажигательный номер и поразил всех членов жюри техничностью исполнения и своей очаровательной улыбкой.
У каждого из конкурсантов есть тот, кто вдохновляет его особенно, своим примером помогая стремиться к победам. Именно от этого человека ребята мечтают услышать слова напутствия. Мечта Богдана сбылась: поддержать его пришла знаменитая гимнастка Светлана Хоркина. Она подарила мальчику игрушку-талисман и свою книгу «Магия побед».
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира в упражнениях на брусьях: «Выходя на сцену, я волновалась так, как будто выступала сама. Я люблю смотреть, как выступают дети, как они показывают свое мастерство, как волнуются перед выступлением и радуются победам после него. Выступление Богдана мне очень понравилось. Он охватил и очаровал своим выступлением весь зал! Я желаю ему добиться успехов в танцах, стать профессиональным и хорошим танцором. А всем участникам конкурса желаю счастья, успехов, здоровья и, конечно, побед!»
Увидеть выступление Богдана Красавина зрители смогут уже в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», организованный телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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