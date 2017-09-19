Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
19 сентября, 16:00
Генассамблея ООН
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 12:45

    Мечты сбываются: Светлана Хоркина поддержала участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    комментировать
    Мечты сбываются: Светлана Хоркина поддержала участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    Мечты сбываются: Светлана Хоркина поддержала участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    Мечты сбываются: Светлана Хоркина поддержала участника конкурса «Ты супер! Танцы»

    Уже в эту субботу, 23 сентября, зрители НТВ увидят четвертый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания в самом разгаре. Справиться с волнением юным ребятам помогают известные артисты, певцы и спортсмены.

    Поддержать Богдана Красавина из Белорецка пришла гимнастка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. 11-летний Богдан живет в семье бабушки, которая взяла над ним опеку. Мальчик 2 года занимается спортивно-бальными танцами и уже достигает своих первых успехов на соревнованиях.

    Главная мечта юного артиста — стать чемпионом по спортивно-бальным танцам. В первом туре он продемонстрировал яркий и зажигательный номер и поразил всех членов жюри техничностью исполнения и своей очаровательной улыбкой.

    У каждого из конкурсантов есть тот, кто вдохновляет его особенно, своим примером помогая стремиться к победам. Именно от этого человека ребята мечтают услышать слова напутствия. Мечта Богдана сбылась: поддержать его пришла знаменитая гимнастка Светлана Хоркина. Она подарила мальчику игрушку-талисман и свою книгу «Магия побед».

    Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира в упражнениях на брусьях: «Выходя на сцену, я волновалась так, как будто выступала сама. Я люблю смотреть, как выступают дети, как они показывают свое мастерство, как волнуются перед выступлением и радуются победам после него. Выступление Богдана мне очень понравилось. Он охватил и очаровал своим выступлением весь зал! Я желаю ему добиться успехов в танцах, стать профессиональным и хорошим танцором. А всем участникам конкурса желаю счастья, успехов, здоровья и, конечно, побед!»

    Увидеть выступление Богдана Красавина зрители смогут уже в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.

    смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №3
    «Ты супер! Танцы». Выпуск №3
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», организованный телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

    Новости по теме

    «Ты супер! Танцы»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru