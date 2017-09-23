Взрыв в Донецке: ранены 8 человек, в том числе министр доходов ДНР

Власти ДНР раскрыли обстоятельства покушения на министра доходов и сборов Александра Тимофеева.
Неизвестные подорвали автомобиль министра на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. Взрыв прогремел сегодня около 8:30.
Всего в результате взрыва пострадали 8 человек, в том числе Тимофеев. Министр был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств, сообщили в пресс-службе ДНР.
Всего в результате взрыва пострадали 8 человек, в том числе Тимофеев. Министр был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств, сообщили в пресс-службе ДНР.
Комментарии