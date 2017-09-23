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Квартирный вопрос

    Взрыв в Донецке: ранены 8 человек, в том числе министр доходов ДНР

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    Взрыв в Донецке: ранены 8 человек, в том числе министр доходов ДНР

    Взрыв в Донецке: ранены 8 человек, в том числе министр доходов ДНР

    Власти ДНР раскрыли обстоятельства покушения на министра доходов и сборов Александра Тимофеева.

    Неизвестные подорвали автомобиль министра на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. Взрыв прогремел сегодня около 8:30.

    Всего в результате взрыва пострадали 8 человек, в том числе Тимофеев. Министр был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Сейчас место происшествия оцеплено. На месте находятся сотрудники силовых ведомств, сообщили в пресс-службе ДНР.

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