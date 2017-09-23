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Квартирный вопрос

    В Донецке совершено покушение на министра доходов ДНР

    3 комментария
    • Фото: Press.mgw / ru.wikipedia.org
    В Донецке совершено покушение на министра доходов ДНР

    В Донецке совершено покушение на министра доходов ДНР

    В Донецке совершено покушение на министра доходов ДНР
  • Фото: Press.mgw / ru.wikipedia.org

    • При взрывах в центре Донецка был тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР.

    В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. В настоящее время Тимофеев находится в критическом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.

    Источник уточнил, что министр пострадал при взрывах, прогремевших в центре города в субботу утром.

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