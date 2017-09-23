В Донецке совершено покушение на министра доходов ДНР

При взрывах в центре Донецка был тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР.
В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. В настоящее время Тимофеев находится в критическом состоянии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.
Источник уточнил, что министр пострадал при взрывах, прогремевших в центре города в субботу утром.
Источник уточнил, что министр пострадал при взрывах, прогремевших в центре города в субботу утром.
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