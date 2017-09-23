Псевдоним для рыбы: как делают миллионы на загадочном «морском петухе»

Какая рыба по дороге к прилавку в магазине несколько раз меняет название? Кого на самом деле втюхивают под видом «снежной рыбы» и «морского петуха»?
Как в два раза дороже продают форель и как короли рыбного царства бьются за свое право врать и воровать?
Отличная новость: на днях рыбе с российских прилавков плотно сели на хвост проверяющие службы. Ведь теперь все рыбье царство должно соответствовать новому революционному техрегламенту. По нему морепродукты прямо с витрин обязаны предъявлять покупателю как бы паспорт с пропиской — кто такие, откуда приплыли. А то ведь сейчас что ни рыба — то настоящая артистка: вся такая загадочная, прошлое туманно, и у каждой — творческий псевдоним.
Например, простую камбалу в ресторанах продают под названием «тюрбо»: звучит куда «заграничнее» и дороже. А вьетнамского канального сома, чтобы продать подороже, в российских магазинах называют «деликатесным морским языком»: но без кожи его от дешевки не отличишь. Смена имени приносит до 100% прибыли. Маркетологи уж слишком глубоко закинули невод в наши карманы. А мы клюем! Но пора все менять и брать рыбных королей за жабры.
Теперь рыбаки, которые поймали рыбу на траулере или в реке, должны вносить бортовой номер своего судна и лицензии, вес улова, правильное название рыб и санитарные данные в электронную базу данных. Если продадут оптовикам, те должны поступить также. И так сколько бы ни было звеньев, пока в кастрюлю не попадет. И на этом маршруте рыба не потеряется, не сменит название и прописку. А значит пойманный во Вьетнаме кэт-фиш уже не получится продать в Москве под видом морского языка и зубатки.
Из данных в программе сразу станет ясно, замораживалась рыба или действительно свежая, охлажденная, потому что будет четко видно сколько дней, месяцев и даже лет назад (бывает и такое) рыбу поймали.
Скоро месяц, как регламент действует, а ни один продавец о нем, кажется, даже не слышал. А может вид делают? Скорее всего, руководство знает, а значит рыба с темной историей будет всплывать на прилавках еще годик-полтора точно, поясняют эксперты. Ведь новые правила касаются рыбы, которая выловлена, начиная с 1 сентября. А на ту, что выудили раньше, строгие правила не распространяются. А хватит ее запасов минимум до 2019-го. Так что загадочным «морским петухом» еще будут пытаться торговать и стейки белорыбицы будут появляться по вполне демократичной цене, учитывая, что эта рыба краснокнижная.
Так что пока не наведен окончательный порядок в этом мутном омуте, надо следовать простым правилам: не стесняться и спрашивать у продавцов документы на рыбу, не бояться брать замороженную рыбу — главное, чтобы она была в заводской упаковке, на которой есть даты производства и сроки годности. А еще обходить подозрительные торговые точки. Подробнее — в новом расследовании «НашПотребНадзора» на НТВ.
Например, простую камбалу в ресторанах продают под названием «тюрбо»: звучит куда «заграничнее» и дороже. А вьетнамского канального сома, чтобы продать подороже, в российских магазинах называют «деликатесным морским языком»: но без кожи его от дешевки не отличишь. Смена имени приносит до 100% прибыли. Маркетологи уж слишком глубоко закинули невод в наши карманы. А мы клюем! Но пора все менять и брать рыбных королей за жабры.
Теперь рыбаки, которые поймали рыбу на траулере или в реке, должны вносить бортовой номер своего судна и лицензии, вес улова, правильное название рыб и санитарные данные в электронную базу данных. Если продадут оптовикам, те должны поступить также. И так сколько бы ни было звеньев, пока в кастрюлю не попадет. И на этом маршруте рыба не потеряется, не сменит название и прописку. А значит пойманный во Вьетнаме кэт-фиш уже не получится продать в Москве под видом морского языка и зубатки.
Из данных в программе сразу станет ясно, замораживалась рыба или действительно свежая, охлажденная, потому что будет четко видно сколько дней, месяцев и даже лет назад (бывает и такое) рыбу поймали.
Скоро месяц, как регламент действует, а ни один продавец о нем, кажется, даже не слышал. А может вид делают? Скорее всего, руководство знает, а значит рыба с темной историей будет всплывать на прилавках еще годик-полтора точно, поясняют эксперты. Ведь новые правила касаются рыбы, которая выловлена, начиная с 1 сентября. А на ту, что выудили раньше, строгие правила не распространяются. А хватит ее запасов минимум до 2019-го. Так что загадочным «морским петухом» еще будут пытаться торговать и стейки белорыбицы будут появляться по вполне демократичной цене, учитывая, что эта рыба краснокнижная.
Так что пока не наведен окончательный порядок в этом мутном омуте, надо следовать простым правилам: не стесняться и спрашивать у продавцов документы на рыбу, не бояться брать замороженную рыбу — главное, чтобы она была в заводской упаковке, на которой есть даты производства и сроки годности. А еще обходить подозрительные торговые точки. Подробнее — в новом расследовании «НашПотребНадзора» на НТВ.
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