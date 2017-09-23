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Звезды сошлись

    Канадский премьер разрешит поставки летального оружия Украине

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    Канадский премьер разрешит поставки летального оружия Украине

    Канадский премьер разрешит поставки летального оружия Украине

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен разрешить поставки летального оружия на Украину. Об этом он заявил после встречи с Петром Порошенко.

    По его словам, правительство Канады готово внести Украину в список стран, в которые планируется разрешить экспорт автоматического оружия. Трюдо также заявил, что «Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет», передает ТАСС.

    Пётр Порошенко в пятницу заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, только оборонительное.

    Порошенко и Трюдо провели встречу в Торонто в пятницу. На ней, в частности , говорилось о размещении контингента ООН в Донбассе.

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