ППС
ТВ-Эфир
ППС

    МЧС открыло горячую линию после ДТП под Калининградом

    комментировать
    • Фото: typikal /vk.com
    МЧС открыло горячую линию после ДТП под Калининградом

    МЧС открыло горячую линию после ДТП под Калининградом

    МЧС открыло горячую линию после ДТП под Калининградом
  • Фото: typikal /vk.com

    • ГУ МЧС по Калининградской области открыло горячую линию в связи с крупным ДТП в Гвардейском районе.

    Анастасия Карунас, старший психолог-инспектор Главного управления МЧС России по Калининградской области: «Люди звонят, чтобы узнать, нет ли среди пострадавших их родных, близких или друзей, которые следовали транспортом по этому маршруту автотрассы, но в силу каких-то причин не выходят на связь, либо абонент недоступен».

    От психолога звонящие получают информацию о том, в какой больнице находится разыскиваемый пострадавший, номер контактного телефона, адрес лечебного учреждения, передает ТАСС.

    смотретьДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы
    ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы
    Телефон горячей линии — 8(4012)79–99-99.

    ДТП произошло около 20:30 по Москве рядом с населенным пунктом Солдатово. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, 9 пострадали.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru