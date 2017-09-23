МЧС открыло горячую линию после ДТП под Калининградом

ГУ МЧС по Калининградской области открыло горячую линию в связи с крупным ДТП в Гвардейском районе.
Анастасия Карунас, старший психолог-инспектор Главного управления МЧС России по Калининградской области: «Люди звонят, чтобы узнать, нет ли среди пострадавших их родных, близких или друзей, которые следовали транспортом по этому маршруту автотрассы, но в силу каких-то причин не выходят на связь, либо абонент недоступен».
От психолога звонящие получают информацию о том, в какой больнице находится разыскиваемый пострадавший, номер контактного телефона, адрес лечебного учреждения, передает ТАСС.
Телефон горячей линии —
8(4012)79–99-99.
ДТП произошло около 20:30 по Москве рядом с населенным пунктом Солдатово. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, 9 пострадали.
От психолога звонящие получают информацию о том, в какой больнице находится разыскиваемый пострадавший, номер контактного телефона, адрес лечебного учреждения, передает ТАСС.
Телефон горячей линии —
ДТП произошло около 20:30 по Москве рядом с населенным пунктом Солдатово. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с внедорожником Mercedes. Погибли 7 человек, 9 пострадали.
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