Лавров: потенциал отношений РФ и США простаивает из-за русофобской истерии

Глава МИД России выступил на
пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сергей Лавров высказал мнение, что огромный потенциал отношений РФ и США простаивает из-за русофобской истерии. Он подчеркнул, что Вашингтон так и не предъявил никаких доказательств якобы вмешательства России в американские президентские выборы.
Сергей Лавров: «Раздувается кампания по поводу законности избрания президента Трампа по поводу того, что РФ обеспечила это избрание вмешательством в избирательную кампанию, а ни одного факта нам не приводят. По вмешательству в выборы — скоро уже будет год, как работают различные комиссии, слушания, прокуроры: никто никогда нигде не предъявил ни одного факта».
По мнению Лаврова, отношения РФ и США страдают не из-за конфликтов, а по причине наследия администрации Обамы.
Сергей Лавров: «Российско-американские отношения страдают не из-за того, что есть конфликты, а из-за того, что предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив мину замедленного действия под российско-американские отношения».
Глава МИД добавил, что не ожидал такой мелочности от лауреата Нобелевской премии мира — Барака Обамы, передает ТАСС.
Министр также выразил недовольство тем, что Россию в настоящий момент делают ответственной за решение всех конфликтов. Он выразил надежду, что «жизнь сама заставит Запад отказаться от антироссийских санкций».
Сергей Лавров: «Раздувается кампания по поводу законности избрания президента Трампа по поводу того, что РФ обеспечила это избрание вмешательством в избирательную кампанию, а ни одного факта нам не приводят. По вмешательству в выборы — скоро уже будет год, как работают различные комиссии, слушания, прокуроры: никто никогда нигде не предъявил ни одного факта».
По мнению Лаврова, отношения РФ и США страдают не из-за конфликтов, а по причине наследия администрации Обамы.
Сергей Лавров: «Российско-американские отношения страдают не из-за того, что есть конфликты, а из-за того, что предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив мину замедленного действия под российско-американские отношения».
Глава МИД добавил, что не ожидал такой мелочности от лауреата Нобелевской премии мира — Барака Обамы, передает ТАСС.
Министр также выразил недовольство тем, что Россию в настоящий момент делают ответственной за решение всех конфликтов. Он выразил надежду, что «жизнь сама заставит Запад отказаться от антироссийских санкций».
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