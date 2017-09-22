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    В Ростове-на-Дону ликвидировали угрозу распространения пожара на жилые дома

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    • Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону / vk.com
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> ликвидировали угрозу распространения пожара на жилые дома

    В Ростове-на-Дону ликвидировали угрозу распространения пожара на жилые дома

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> ликвидировали угрозу распространения пожара на жилые дома
  • Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону / vk.com

    • В МЧС сообщили, что площадь, охваченная огнем в Ростове-на-Дону, составила 10 гектаров. Сильный ветер осложняет работу пожарных.

    Спасатели сообщили, что угроза распространения огня на жилые дома устранена.

    Региональное управление МЧС: «У нас площадь, по уточненной информации, пройденная огнем, — 10 гектаров. Семь очагов. В настоящее время угрозы садоводческому товариществу нет. Угроза отбита».

    В тушении пожара участвуют 72 человека, передает ТАСС. К месту возгорания направляли вертолеты, но их не стали задействовать в ликвидации возгорания. Но к операции привлекли пожарный поезд.

    Региональное управление МЧС: «Авиация не задействована: вертолеты промониторили ситуацию, сейчас работает наземная группировка. Ветер очень сильный, осложняет работу».

    В МЧС уточнили, что огнем было повреждено два дачных дома, в которых никого не было, и одна хозяйственная постройка.

    смотретьЖилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в Ростове-на-Дону
    Жилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в Ростове-на-Дону
    Возгорание началось на пустыре неподалеку от ростовского зоопарка. Загорелась трава, пламя перекинулось на постройки. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:30. Зоопарку, который находится неподалеку от района возгорания, угрозы нет.

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