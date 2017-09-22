В Ростове-на-Дону ликвидировали угрозу распространения пожара на жилые дома

В МЧС сообщили, что площадь, охваченная огнем в
Ростове-на-Дону, составила 10 гектаров. Сильный ветер осложняет работу пожарных.
Спасатели сообщили, что угроза распространения огня на жилые дома устранена.
Региональное управление МЧС: «У нас площадь, по уточненной информации, пройденная огнем, — 10 гектаров. Семь очагов. В настоящее время угрозы садоводческому товариществу нет. Угроза отбита».
В тушении пожара участвуют 72 человека, передает ТАСС. К месту возгорания направляли вертолеты, но их не стали задействовать в ликвидации возгорания. Но к операции привлекли пожарный поезд.
Региональное управление МЧС: «Авиация не задействована: вертолеты промониторили ситуацию, сейчас работает наземная группировка. Ветер очень сильный, осложняет работу».
В МЧС уточнили, что огнем было повреждено два дачных дома, в которых никого не было, и одна хозяйственная постройка.
Возгорание началось на пустыре неподалеку от ростовского зоопарка. Загорелась трава, пламя перекинулось на постройки. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:30. Зоопарку, который находится неподалеку от района возгорания, угрозы нет.
Региональное управление МЧС: «У нас площадь, по уточненной информации, пройденная огнем, — 10 гектаров. Семь очагов. В настоящее время угрозы садоводческому товариществу нет. Угроза отбита».
В тушении пожара участвуют 72 человека, передает ТАСС. К месту возгорания направляли вертолеты, но их не стали задействовать в ликвидации возгорания. Но к операции привлекли пожарный поезд.
Региональное управление МЧС: «Авиация не задействована: вертолеты промониторили ситуацию, сейчас работает наземная группировка. Ветер очень сильный, осложняет работу».
В МЧС уточнили, что огнем было повреждено два дачных дома, в которых никого не было, и одна хозяйственная постройка.
Возгорание началось на пустыре неподалеку от ростовского зоопарка. Загорелась трава, пламя перекинулось на постройки. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:30. Зоопарку, который находится неподалеку от района возгорания, угрозы нет.
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