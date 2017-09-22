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    Жилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в Ростове-на-Дону. зоопарки, МЧС, пожары, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в Ростове-на-Дону

    Жилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в Ростове-на-Дону

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    • Кадр из видео: Андрей Щетинков / vk.com
    Жилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Жилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в Ростове-на-Дону

    Жилые дома загорелись неподалеку от зоопарка в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>
    • Кадр из видео: Андрей Щетинков / vk.com

      • В районе ростовского зоопарка произошел пожар, который затронул жилой сектор.

      По данным спасателей, возгорание началось на пустыре в Октябрьском районе. Сообщение о пожаре поступило около 16:30. Загорелись трава и камыш. Пожару был присвоен третий (повышенный) ранг сложности, передает ТАСС.

      Сергей Плащенко, представитель регионального МЧС: «От сухой травы огонь перекинулся на частный сектор, сейчас горят два дома, в 17:00 объявлен ранг пожара№3, угроза распространения огня пока сохраняется».

      В ликвидации пожара участвуют около 50 спасателей, задействовано 12 единиц техники, к месту возгорания направили два вертолета Ми-8. Также к тушению также привлекли пожарный поезд. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

      По данным МЧС, площадь пожара составила 3000 квадратных метров. Спасатели сообщают, что горят два частных дома и одна хозяйственная постройка.

      Сергей Плащенко: «Угроза распространения огня сохраняется. Горят два частных дома и складское помещение. Погибших и пострадавших нет, тушение огня ведется одновременно на трех участках. Для тушения пожара в районе ростовского зоопарка привлекли пожарный поезд».

      В свою очередь директор ростовского зоопарка Александр Жадобин заявил, что пожар не представляет угрозы для животных.

      Александр Жадобин: «Дымит на другом берегу реки Темерник, туда уже проехали пожарные машины».

      Отметим, что из-за погодных условий в ближайшие дни в Ростовской области прогнозируется высший уровень пожарной опасности.

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