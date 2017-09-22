Петербуржцы на один день пересели на велосипеды

Жители Северной столицы присоединились к всероссийской акции, призванной сделать дорогу на работу более здоровой и экологичной.
Сотни петербуржцев сегодня отправились на работу, учебу и просто по своим делам не на метро или машинах, а на велосипедах. Подобная акция проходит трижды в год в начале каждого сезона за исключением зимы.
Горожанам предлагается лично убедиться, что демократичные двухколесные средства передвижения вполне подходят для осуществления рутинных поездок и даже имеют перед непроворными авто и неторопливым общественным транспортом ряд преимуществ.
Сегодня одним из таковых стала возможность получить от спонсора акции энергетическую подпитку в виде фруктов, соков и тонизирующих напитков. Надо было всего-то сфотографироваться со своим педальным конем и разместить в соцсетях фото с хештегами. Хотя и без всяких бонусов люди на работу на велосипеде отправляются охотно. В Петербурге акция «На работу на велосипеде» прошла уже в десятый раз.
Горожанам предлагается лично убедиться, что демократичные двухколесные средства передвижения вполне подходят для осуществления рутинных поездок и даже имеют перед непроворными авто и неторопливым общественным транспортом ряд преимуществ.
Сегодня одним из таковых стала возможность получить от спонсора акции энергетическую подпитку в виде фруктов, соков и тонизирующих напитков. Надо было всего-то сфотографироваться со своим педальным конем и разместить в соцсетях фото с хештегами. Хотя и без всяких бонусов люди на работу на велосипеде отправляются охотно. В Петербурге акция «На работу на велосипеде» прошла уже в десятый раз.
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