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    Петербуржцы на один день пересели на велосипеды. Санкт-Петербург, велоспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы на один день пересели на велосипеды

    Петербуржцы на один день пересели на велосипеды

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    Петербуржцы на один день пересели на велосипеды

    Петербуржцы на один день пересели на велосипеды

      Жители Северной столицы присоединились к всероссийской акции, призванной сделать дорогу на работу более здоровой и экологичной.

      Сотни петербуржцев сегодня отправились на работу, учебу и просто по своим делам не на метро или машинах, а на велосипедах. Подобная акция проходит трижды в год в начале каждого сезона за исключением зимы.

      Горожанам предлагается лично убедиться, что демократичные двухколесные средства передвижения вполне подходят для осуществления рутинных поездок и даже имеют перед непроворными авто и неторопливым общественным транспортом ряд преимуществ.

      Сегодня одним из таковых стала возможность получить от спонсора акции энергетическую подпитку в виде фруктов, соков и тонизирующих напитков. Надо было всего-то сфотографироваться со своим педальным конем и разместить в соцсетях фото с хештегами. Хотя и без всяких бонусов люди на работу на велосипеде отправляются охотно. В Петербурге акция «На работу на велосипеде» прошла уже в десятый раз.

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