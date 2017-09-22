Более сотни московских компаний поддержали акцию «На работу на велосипеде»

В Москве стартовала акция «На работу на велосипеде», участие в которой может принять любой желающий.

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Москва

Для этого достаточно пересесть на двухколесный транспорт и отправиться в офис. Главная цель акции — напомнить москвичам, что велосипед полезен для здоровья, не вредит окружающей среде и зачастую гораздо удобнее автомобиля.



Ирина Селивёрстова, участница акции: «Я вдохновилась некоторыми знакомыми девушками, которые ездят на работу на велосипеде. Я посмотрела: они такие красивые, передвигаются по городу, все люди улыбаются. И подумала: я тоже так могу».



Сегодня в Москве работают так называемые энергетические точки — там можно бесплатно получить воду, фрукты и сувениры. Во многих кафе, ресторанах и магазинах для велосипедистов действуют скидки и бонусы.



Акцию поддержали более 100 московских компаний, которые дополнительно мотивируют своих сотрудников передвигаться на велосипеде.



