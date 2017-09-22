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    Строящийся в Петербурге ледокол «Сибирь» сможет перемалывать трехметровый лед. Санкт-Петербург, корабли и суда, судостроение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтроящийся в Петербурге ледокол «Сибирь» сможет перемалывать трехметровый лед

    Строящийся в Петербурге ледокол «Сибирь» сможет перемалывать трехметровый лед

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    Строящийся в Петербурге ледокол «Сибирь» сможет перемалывать трехметровый лед

    Строящийся в Петербурге ледокол «Сибирь» сможет перемалывать трехметровый лед

    Строящийся в Петербурге ледокол «Сибирь» сможет перемалывать трехметровый лед

      Спущенный сегодня на воду в Петербурге корпус ледокола новой серии 22220 уникален по своим конструкторским особенностям.

      Таких судов во всем мире еще не строили. Это ледокол с двухреакторной ядерной установкой. К тому же конструкторам удалось значительно оптимизировать форму корпуса.

      Владимир Воробьёв, главный конструктор ЦКБ «Айсберг»: «Мы не очень увеличили мощность ледокола, при этом сделав его шире. Мы получили ледопроходимость до трех метров».

      Атомные ледоколы серии 22220 призваны укрепить лидирующие позиции России в Арктике. Сегодня помимо «Сибири» на Балтийском заводе строят еще два ледокола — самых больших и мощных в мире. Одна из основных задач спущенного сегодня на воду корабля — проводить грузовые суда к рынкам Азии и Тихоокеанского региона.

      Отметим, что у ледокола «Сибирь» переменная осадка. Когда балластные цистерны заполнены, корабль глубоко сидит в воде и уверенно ломает всей своей массой лед. А если нужно зайти в устье мелкой реки, вода из цистерн откачивается, судно поднимается и заходит в порт.

      В условиях международной арктической гонки за ресурсами флот таких кораблей должен обеспечить России стратегическое преимущество в освоении Арктики и Северного морского пути.


      Вот это мощь! На Балтийском заводе в Петербурге спустили на воду корпус первого в серии атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь».

      Posted by НТВ on Friday, 22 September 2017

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