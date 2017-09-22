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    Корпус атомного ледокола «Сибирь» спущен на воду в Петербурге

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    • Фото: Петр Ковалев / ТАСС
    Корпус атомного ледокола «Сибирь» спущен на воду в Петербурге

    Корпус атомного ледокола «Сибирь» спущен на воду в Петербурге

    Корпус атомного ледокола «Сибирь» спущен на воду в Петербурге
  • Фото: Петр Ковалев / ТАСС

    • Корпус первого в серии атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь» спущен на воду на Балтийском заводе в Петербурге.

    Директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв поздравил сотрудников завода и поблагодарил за работу после торжественного спуска на воду корпуса «Сибири», передает ТАСС.

    Алексей Лихачёв: «Спасибо вам за ваш труд, за возрождение отрасли. У „Сибири“ есть предшественник — ледокол, который в 1977 году был принят в эксплуатацию, он уже доблестно отслужил свой век, установил абсолютный рекорд — достиг Северного полюса в мае. Я желаю, чтобы нынешняя „Сибирь“ тоже стала рекордсменом».

    Ледокол «Сибирь» предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути и будет задействован в рамках проектов по освоению арктических территорий. После сдачи корпуса «Сибири», который сегодня был спущен на воду, продолжится достройка ледокола. Ее планируют завершить к ноябрю 2020 года.

    Как отметил президент Владимир Путин, атомный ледокол будет способствовать усилению позиций России как великой морской державы и поможет в решении многих задач, стоящих перед экономикой страны. Поздравление главы государства работникам Балтийского завода зачитал представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Никоалай Цуканов, передает РИА Новости.

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