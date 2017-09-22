Выступление Эрдогана в Нью-Йорке пришлось прервать из-за драки

Пять человек задержаны в
Нью-Йорке в результате потасовки, произошедшей в ходе выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Протестующие попытались сорвать речь Эрдогана на мероприятии турецко-американского национального комитета в отеле Marriott Marquis. Один из возмутителей спокойствия назвал турецкого президента террористом и потребовал, чтобы тот «убирался» из США.
После этих слов завязалась драка, в ходе которой сторонники Эрдогана и охрана вытолкали протестующих из помещения. Удален был также как минимум один человек, атаковавший протестующих. Сам Эрдоган прервал свою речь на время инцидента и молча наблюдал за происходящим.
По словам одной из участниц акции протеста Меган Бодетт, ее целью было «обратить внимание на военные преступления турецкого государства и нарушения прав человека против курдского народа» как в Турции, так и в Сирии.
По сообщению департамента полиции Нью-Йорка, в результате инцидента были задержаны пять человек.
Это уже не первый конфликт из-за визита президента Турции в США. В мае стычка между охранниками Эрдогана и участниками акции протеста произошла возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице турецкий лидер, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест, а охранники Эрдогана были заочно арестованы. Анкара в ответ обвинила власти США в отказе принять необходимые меры безопасности.
После этих слов завязалась драка, в ходе которой сторонники Эрдогана и охрана вытолкали протестующих из помещения. Удален был также как минимум один человек, атаковавший протестующих. Сам Эрдоган прервал свою речь на время инцидента и молча наблюдал за происходящим.
Erdogan’s bodyguards beat up protesters AGAIN in US. What does @POTUS have to say about it?— Barbarossa (@BarbarossaKaya) September 21, 2017
Dictators should not be welcomed anywhere! pic.twitter.com/8Tt0V2S0Ch
По словам одной из участниц акции протеста Меган Бодетт, ее целью было «обратить внимание на военные преступления турецкого государства и нарушения прав человека против курдского народа» как в Турции, так и в Сирии.
По сообщению департамента полиции Нью-Йорка, в результате инцидента были задержаны пять человек.
Это уже не первый конфликт из-за визита президента Турции в США. В мае стычка между охранниками Эрдогана и участниками акции протеста произошла возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. Находившийся в американской столице турецкий лидер, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест, а охранники Эрдогана были заочно арестованы. Анкара в ответ обвинила власти США в отказе принять необходимые меры безопасности.
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