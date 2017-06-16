В США выданы ордеры на арест охранников Эрдогана

Президент Турции пообещал политически и юридически ответить США
из-за ордеров, выданных властями этой страны на арест его охранников.
О том, что полиция выдала ордеры на арест охранников Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице, объявили на пресс-конференции глава полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр американской столицы Мюриэль Боузер. Они призвали разыскиваемых граждан Турции прибыть в США и ответить по закону на судебном разбирательстве, пишет РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил возмущение и пообещал бороться против решения властей США политическими и юридическими методами.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Я был в США, сторонники „Рабочей партии Курдистана“ и ФЕТО проводили акцию в 50 метрах от того места, где находился я. Американская полиция не предпринимала каких-либо действий. А если бы в Турции такое произошло, можете себе представить, что бы было? Турция будет бороться против решения американских властей политическими и юридическими методами… Вчера арестовали двух граждан Турции, на 12 моих охранников выдали ордеры на арест. Что это вообще за закон? Если им не разрешено охранять меня в США, то зачем мне их с собой брать?»
Посла США в Турции Джона Басса вызвали в МИД Турции, где дипломату заявили о несогласии Анкары в связи с выдачей американскими властями ордеров на арест охранников главы государства.
произошли столкновения, в результате которых пострадали 9 человек. Госдепартамент выразил Турции протест. Но турецкие власти объяснили произошедшее тем, что США якобы не предприняли надлежащих мер безопасности для охраны Эрдогана во время его визита.
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил возмущение и пообещал бороться против решения властей США политическими и юридическими методами.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Я был в США, сторонники „Рабочей партии Курдистана“ и ФЕТО проводили акцию в 50 метрах от того места, где находился я. Американская полиция не предпринимала каких-либо действий. А если бы в Турции такое произошло, можете себе представить, что бы было? Турция будет бороться против решения американских властей политическими и юридическими методами… Вчера арестовали двух граждан Турции, на 12 моих охранников выдали ордеры на арест. Что это вообще за закон? Если им не разрешено охранять меня в США, то зачем мне их с собой брать?»
Посла США в Турции Джона Басса вызвали в МИД Турции, где дипломату заявили о несогласии Анкары в связи с выдачей американскими властями ордеров на арест охранников главы государства.
произошли столкновения, в результате которых пострадали 9 человек. Госдепартамент выразил Турции протест. Но турецкие власти объяснили произошедшее тем, что США якобы не предприняли надлежащих мер безопасности для охраны Эрдогана во время его визита.
Комментарии