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    Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по ДРСМД

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    Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по ДРСМД

    Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по ДРСМД

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «К сожалению, в последние годы Россия иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций. Примеры этого включают нарушение собственных обязательств по договору ДРСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны, воспрепятствование усилиям развивать наследие прошлых усилий по ядерной безопасности, а также попытки ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ».

    Такое заявление шеф американской дипломатии сделал на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения. По его словам, США и РФ разделяют особую ответственность за поддержание режима нераспространения в мире, передает РИА Новости.

    Рекс Тиллерсон: «Если Россия хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи, она может доказать свои намерения соблюдением своих обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями».

    Москва и ранее отвергала обвинения США в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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