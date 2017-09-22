Санкции и инвестиции: о чем Путин говорил с «капитанами бизнеса»

Глава Всероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин рассказал «Итогам дням», о чем президент говорил за закрытыми дверями с представителями деловых кругов.
Александр Калинин: «Речь на совещании шла о том, что во время, когда возможны дополнительные санкции против нашей страны, против нашего бизнеса, необходима консолидация усилий бизнеса и власти, чтобы поддержать тот самый экономический рост, поддержать рост зарплат, занятости в экономике, который только-только наметился».
По словам Калинина, инвестиции в основной капитал российского бизнеса выросли на 6%, что позволяет надеяться на более высокие темпы роста в будущем. Кроме того, «достаточно спокойно» бизнес-объединение отреагировало на ситуацию в банковском секторе. Речь идет о санации банков «Открытие» и «Бинбанка».
По словам Калинина, инвестиции в основной капитал российского бизнеса выросли на 6%, что позволяет надеяться на более высокие темпы роста в будущем. Кроме того, «достаточно спокойно» бизнес-объединение отреагировало на ситуацию в банковском секторе. Речь идет о санации банков «Открытие» и «Бинбанка».
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