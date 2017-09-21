Голосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом

Рабочий день президента сегодня начался, как у миллионов россиян: он зашел в «Яндекс», только сделал это в прямом смысле слова. Владимир Путин приехал в офис компании, чтобы лично поздравить ее с юбилеем — на этой неделе лидер российского
IT-рынка отмечает 20-летие.
Среди прочего президенту в «Яндексе» показали новый голосовой помощник под названием «Алиса» и прототип беспилотного автомобиля, который начнут тестировать на дорогах уже в следующем году.
«Алиса» — голосовой помощник, аналог Siri от компании Apple, рассказала президенту, что больше всего любит смотреть картинки котиков. Она — как гостья из будущего — еще подросток по уровню интеллекта, но быстро развивается. Разработчики искусственного разума «Яндекса» поведали о трудностях обучения машины русскому языку. «Алиса» также сегодня честно ответила на вопрос, кто будет следующим президентом страны.
Искусственный интеллект — уже не фантастика, а ближайшее будущее, говорят в «Яндексе». Человеческий он не заменит, но будет повсюду.
Владимир Путин уже говорил, что тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, станет властелином мира. Россия не собирается монополизировать IT-разработки, готова делиться, как и ядерными технологиями, но для этого должна идти в первых рядах, а не догонять.
Сегодня «Яндекс» — уже не просто крупнейшая в России поисковая система, а корпорация, которая сама разрабатывает и использует разные онлайн-сервисы, ставшие частью нашей жизни: покупки, карты, навигация, погода, такси. Теперь в разработке компании находится и автомобиль будущего — беспилотник. Его прототип показали президенту.
У беспилотного автомобиля, по сути, есть виртуальные уши (радары), глаза (лазерные дальномеры), даже мозг. С его помощью автомобиль может не только ориентироваться в пространстве, но и справляться с главными российскими проблемами — дураками и дорогами.
На большую дорогу такой автомобиль сможет попасть лет через 10, считают в компании. Айтишники прогнозируют в 2020-х новую индустриальную революцию.
Все сервисы «Яндекса» самообучаемы, компания еще восемь лет назад разработала и внедрила собственный метод машинного обучения MatrixNet. Сегодня искусственный разум уже в состоянии повысить показатели в промышленности за счет анализа информации, может дать медицинский совет в экстренной ситуации . При этом «Яндекс» знает если не все, то очень много о каждом своем пользователе — от вкусовых пристрастий до политических.
Подробности — в репортаже.
«Алиса» — голосовой помощник, аналог Siri от компании Apple, рассказала президенту, что больше всего любит смотреть картинки котиков. Она — как гостья из будущего — еще подросток по уровню интеллекта, но быстро развивается. Разработчики искусственного разума «Яндекса» поведали о трудностях обучения машины русскому языку. «Алиса» также сегодня честно ответила на вопрос, кто будет следующим президентом страны.
Искусственный интеллект — уже не фантастика, а ближайшее будущее, говорят в «Яндексе». Человеческий он не заменит, но будет повсюду.
Владимир Путин уже говорил, что тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, станет властелином мира. Россия не собирается монополизировать IT-разработки, готова делиться, как и ядерными технологиями, но для этого должна идти в первых рядах, а не догонять.
Сегодня «Яндекс» — уже не просто крупнейшая в России поисковая система, а корпорация, которая сама разрабатывает и использует разные онлайн-сервисы, ставшие частью нашей жизни: покупки, карты, навигация, погода, такси. Теперь в разработке компании находится и автомобиль будущего — беспилотник. Его прототип показали президенту.
У беспилотного автомобиля, по сути, есть виртуальные уши (радары), глаза (лазерные дальномеры), даже мозг. С его помощью автомобиль может не только ориентироваться в пространстве, но и справляться с главными российскими проблемами — дураками и дорогами.
На большую дорогу такой автомобиль сможет попасть лет через 10, считают в компании. Айтишники прогнозируют в 2020-х новую индустриальную революцию.
Все сервисы «Яндекса» самообучаемы, компания еще восемь лет назад разработала и внедрила собственный метод машинного обучения MatrixNet. Сегодня искусственный разум уже в состоянии повысить показатели в промышленности за счет анализа информации, может дать медицинский совет в экстренной ситуации . При этом «Яндекс» знает если не все, то очень много о каждом своем пользователе — от вкусовых пристрастий до политических.
Подробности — в репортаже.
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