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    Голосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом. наука и открытия, Путин, технологии, Яндекс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом

    Голосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом

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    Голосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом

    Голосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом

    Голосовой помощник «Алиса» рассказал Путину, кто будет следующим президентом

      Рабочий день президента сегодня начался, как у миллионов россиян: он зашел в «Яндекс», только сделал это в прямом смысле слова. Владимир Путин приехал в офис компании, чтобы лично поздравить ее с юбилеем — на этой неделе лидер российского IT-рынка отмечает 20-летие.

      Среди прочего президенту в «Яндексе» показали новый голосовой помощник под названием «Алиса» и прототип беспилотного автомобиля, который начнут тестировать на дорогах уже в следующем году.

      «Алиса» — голосовой помощник, аналог Siri от компании Apple, рассказала президенту, что больше всего любит смотреть картинки котиков. Она — как гостья из будущего — еще подросток по уровню интеллекта, но быстро развивается. Разработчики искусственного разума «Яндекса» поведали о трудностях обучения машины русскому языку. «Алиса» также сегодня честно ответила на вопрос, кто будет следующим президентом страны.

      Искусственный интеллект — уже не фантастика, а ближайшее будущее, говорят в «Яндексе». Человеческий он не заменит, но будет повсюду.

      Владимир Путин уже говорил, что тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, станет властелином мира. Россия не собирается монополизировать IT-разработки, готова делиться, как и ядерными технологиями, но для этого должна идти в первых рядах, а не догонять.

      Сегодня «Яндекс» — уже не просто крупнейшая в России поисковая система, а корпорация, которая сама разрабатывает и использует разные онлайн-сервисы, ставшие частью нашей жизни: покупки, карты, навигация, погода, такси. Теперь в разработке компании находится и автомобиль будущего — беспилотник. Его прототип показали президенту.

      У беспилотного автомобиля, по сути, есть виртуальные уши (радары), глаза (лазерные дальномеры), даже мозг. С его помощью автомобиль может не только ориентироваться в пространстве, но и справляться с главными российскими проблемами — дураками и дорогами.

      На большую дорогу такой автомобиль сможет попасть лет через 10, считают в компании. Айтишники прогнозируют в 2020-х новую индустриальную революцию.

      Все сервисы «Яндекса» самообучаемы, компания еще восемь лет назад разработала и внедрила собственный метод машинного обучения MatrixNet. Сегодня искусственный разум уже в состоянии повысить показатели в промышленности за счет анализа информации, может дать медицинский совет в экстренной ситуации . При этом «Яндекс» знает если не все, то очень много о каждом своем пользователе — от вкусовых пристрастий до политических.

      Подробности — в репортаже.

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