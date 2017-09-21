Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    Путину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса». Путин, Яндекс, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса»

    Путину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса»

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    Путину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса»

    Путину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса»

    Путину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса»
    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

      • Президент России впервые посетил московский офис ведущей отечественной IT-компании «Яндекс».

      Посещение «Яндекса» началось для Путина с короткой встречи с руководством компании — финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали президенту, что в компании работают семь тысяч человек, большинство из них — выпускники российских ведущих вузов, передает «Интерфакс».

      Глава государства ознакомился с направлениями деятельности компании. Президенту показали обновленный алгоритм системы «Яндекс.Поиск» — самого популярного в стране интернет-поисковика. Также Путину рассказали о разработках в сфере искусственного интеллекта и онлайн-сервисах компании в сферах телемедицины, образования, бизнеса и транспорта.

      Кроме того, разработчики показали Владимиру Путину прототип беспилотного автомобиля, которым можно управлять с помощью программного обеспечения, созданного в «Яндексе». Работа над технологией для него ведется в компании с прошлого года. Беспилотные машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия. Проверка разработанного «Яндексом» автомобиля на дорогах общего пользования запланирована на следующий год.

      Также главе государства продемонстрировали разработанный компанией голосовой помощник «Алиса». Он умеет говорить о погоде, прокладывать маршруты, искать информацию в Сети.

      В свою очередь глава государства поздравил сотрудников «Яндекса» с 20-летием. Одноименная поисковая система была представлена в 1997 году.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru