Путину в офисе «Яндекса» показали беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса»

Президент России впервые посетил московский офис ведущей отечественной
IT-компании «Яндекс».
Посещение «Яндекса» началось для Путина с короткой встречи с руководством компании — финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали президенту, что в компании работают семь тысяч человек, большинство из них — выпускники российских ведущих вузов, передает «Интерфакс».
Глава государства ознакомился с направлениями деятельности компании. Президенту показали обновленный алгоритм системы «Яндекс.Поиск» — самого популярного в стране интернет-поисковика. Также Путину рассказали о разработках в сфере искусственного интеллекта и онлайн-сервисах компании в сферах телемедицины, образования, бизнеса и транспорта.
Кроме того, разработчики показали Владимиру Путину прототип беспилотного автомобиля, которым можно управлять с помощью программного обеспечения, созданного в «Яндексе». Работа над технологией для него ведется в компании с прошлого года. Беспилотные машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия. Проверка разработанного «Яндексом» автомобиля на дорогах общего пользования запланирована на следующий год.
Также главе государства продемонстрировали разработанный компанией голосовой помощник «Алиса». Он умеет говорить о погоде, прокладывать маршруты, искать информацию в Сети.
В свою очередь глава государства поздравил сотрудников «Яндекса» с 20-летием. Одноименная поисковая система была представлена в 1997 году.
Глава государства ознакомился с направлениями деятельности компании. Президенту показали обновленный алгоритм системы «Яндекс.Поиск» — самого популярного в стране интернет-поисковика. Также Путину рассказали о разработках в сфере искусственного интеллекта и онлайн-сервисах компании в сферах телемедицины, образования, бизнеса и транспорта.
Кроме того, разработчики показали Владимиру Путину прототип беспилотного автомобиля, которым можно управлять с помощью программного обеспечения, созданного в «Яндексе». Работа над технологией для него ведется в компании с прошлого года. Беспилотные машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия. Проверка разработанного «Яндексом» автомобиля на дорогах общего пользования запланирована на следующий год.
Также главе государства продемонстрировали разработанный компанией голосовой помощник «Алиса». Он умеет говорить о погоде, прокладывать маршруты, искать информацию в Сети.
В свою очередь глава государства поздравил сотрудников «Яндекса» с 20-летием. Одноименная поисковая система была представлена в 1997 году.
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