Представители коалиции США и военные РФ провели встречу по ситуации в Сирии

Международная коалиция, которую возглавляют США, намерена поддерживать связь с Россией, чтобы избегать конфликтных ситуаций в Сирии.
Представители коалиции США и российские военные провели встречу по ситуации в Сирии и обсудили меры по предотвращению конфликтов между собой в ходе борьбы с террористами. Об этом заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон, передает РИА Новости.
Райан Диллон: «Это была встреча лицом к лицу. Они (участники встречи — ред.) представили карты, графики того, где меры по предотвращению конфликтов будут предприниматься, чтобы, во-первых, не стрелять непреднамеренно друг по другу, и, во-вторых, сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), а в-третьих, чтобы мы могли продолжать поддерживать наши силы на земле с воздуха, чтобы они могли сражаться с ИГИЛ».
Диллон не стал уточнять, где проводилась встреча представителей коалиции США и российских военных, поскольку последующая может состояться там же. Он добавил, что стороны будут поддерживать каналы связи, чтобы избегать конфликтных ситуаций в будущем.
Напомним, ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что правительственная армия Сирии подверглась обстрелу с восточного берега Евфрата, где находятся боевики вооруженной оппозиции и американский спецназ. В связи с этим Россия в жесткой форме предостерегла США от повторений подобных атак — огневые точки будут подавлять всеми средствами поражения.
Райан Диллон: «Это была встреча лицом к лицу. Они (участники встречи — ред.) представили карты, графики того, где меры по предотвращению конфликтов будут предприниматься, чтобы, во-первых, не стрелять непреднамеренно друг по другу, и, во-вторых, сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.), а в-третьих, чтобы мы могли продолжать поддерживать наши силы на земле с воздуха, чтобы они могли сражаться с ИГИЛ».
Диллон не стал уточнять, где проводилась встреча представителей коалиции США и российских военных, поскольку последующая может состояться там же. Он добавил, что стороны будут поддерживать каналы связи, чтобы избегать конфликтных ситуаций в будущем.
Напомним, ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что правительственная армия Сирии подверглась обстрелу с восточного берега Евфрата, где находятся боевики вооруженной оппозиции и американский спецназ. В связи с этим Россия в жесткой форме предостерегла США от повторений подобных атак — огневые точки будут подавлять всеми средствами поражения.
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