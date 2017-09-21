В Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии

В Минобороны РФ сообщили, что расположения правительственной армии в Сирии подверглись обстрелу с восточного берега Евфрата.
По данным военного ведомства, там действуют боевики вооруженной оппозиции и американский спецназ.
Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ: «Из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС (так называемые Сирийские демократические силы) вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии».
В этой связи Россия в жесткой форме довела до командования вооруженных сил США, что будет пресекать любые попытки обстрелов, а огневые точки подавлять всеми средствами поражения.
Игорь Конашенков: «Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения».
Также в Минобороны сообщили, что Дейр-эз-Зор намерены полностью освободить от боевиков в ближайшую неделю. Сейчас правительственные войска контролируют 85% территории города и продолжают оттеснять террористов. Минувшей ночью их удалось выбить из двух населенных пунктов на западном берегу Евфрата. Таких успехов сирийская армия добилась благодаря поддержке российских сил спецопераций.
Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ: «Из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС (так называемые Сирийские демократические силы) вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии».
В этой связи Россия в жесткой форме довела до командования вооруженных сил США, что будет пресекать любые попытки обстрелов, а огневые точки подавлять всеми средствами поражения.
Игорь Конашенков: «Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения».
Также в Минобороны сообщили, что Дейр-эз-Зор намерены полностью освободить от боевиков в ближайшую неделю. Сейчас правительственные войска контролируют 85% территории города и продолжают оттеснять террористов. Минувшей ночью их удалось выбить из двух населенных пунктов на западном берегу Евфрата. Таких успехов сирийская армия добилась благодаря поддержке российских сил спецопераций.
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