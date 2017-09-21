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    В Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии

    В Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии

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    В Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии

    В Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии

    В Минобороны жестко предостерегли США от обстрелов позиций сирийской армии

      В Минобороны РФ сообщили, что расположения правительственной армии в Сирии подверглись обстрелу с восточного берега Евфрата.

      По данным военного ведомства, там действуют боевики вооруженной оппозиции и американский спецназ.

      Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ: «Из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС (так называемые Сирийские демократические силы) вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии».

      В этой связи Россия в жесткой форме довела до командования вооруженных сил США, что будет пресекать любые попытки обстрелов, а огневые точки подавлять всеми средствами поражения.

      Игорь Конашенков: «Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения».

      Также в Минобороны сообщили, что Дейр-эз-Зор намерены полностью освободить от боевиков в ближайшую неделю. Сейчас правительственные войска контролируют 85% территории города и продолжают оттеснять террористов. Минувшей ночью их удалось выбить из двух населенных пунктов на западном берегу Евфрата. Таких успехов сирийская армия добилась благодаря поддержке российских сил спецопераций.

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