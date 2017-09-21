Украинский суд назначил штраф российской авиакомпании за полеты в Крым

Хозяйственный суд Киевской области наложил штраф на российскую авиакомпанию, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым.
Размер штрафа составил более 10 млн гривен (около $380 тысяч). Притом название оштрафованной российской авиакомпании не называется. Иск подала так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины и расположена в Киеве. Об этом сообщило агентство УНН.
Российскую авиакомпанию обвинили в том, что она не оплачивала аэронавигационные услуги в небе над Чёрным морем в «границах Симферопольского района полетной информации».
Кроме того, в прокуратуре Автономной Республики Крым утверждают, что к судебному процессу якобы привлекались и судебные органы РФ. В частности, украинская сторона утверждает, что Арбитражный суд Москвы по поручению Киева вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса.
Отметим, что это не первая попытка Украины взыскать деньги с российских авиакомпаний. Госавиаслужба Украины начислила российским компаниям, летающим в Крым, штрафы более чем на 100 млн долларов. В Крыму это решение назвали «очередной дурью» Киева.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. За это решение проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Российскую авиакомпанию обвинили в том, что она не оплачивала аэронавигационные услуги в небе над Чёрным морем в «границах Симферопольского района полетной информации».
Кроме того, в прокуратуре Автономной Республики Крым утверждают, что к судебному процессу якобы привлекались и судебные органы РФ. В частности, украинская сторона утверждает, что Арбитражный суд Москвы по поручению Киева вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса.
Отметим, что это не первая попытка Украины взыскать деньги с российских авиакомпаний. Госавиаслужба Украины начислила российским компаниям, летающим в Крым, штрафы более чем на 100 млн долларов. В Крыму это решение назвали «очередной дурью» Киева.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. За это решение проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
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