Минтранс прокомментировал план Украины оштрафовать российские авиакомпании

В Минтрансе не смогли подтвердить информацию о многомиллионных штрафах от Киева.
Министерство транспорта РФ не получало уведомлений о штрафах для российских авиакомпаний за полеты в Крым. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил ТАСС, что официальных сообщений от Киева на этот счет не было.
Ранее сообщалось, что Государственная авиаслужба Украины выписала ряду российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «ВИМ-авиа», «Газпром авиа» и «Уральские авиалинии», около 20 тысяч штрафов за полеты в Крым: Украина считает полеты на полуостров нарушением своего воздушного пространства. Общая сумма штрафов достигла около 103 млн долларов.
В сентябре 2015 года Киев принял решение запретить российским авиакомпания полеты на Украину. В ответ Росавиация уведомила авиакомпании Украины о запрете на использование воздушного пространства РФ. Большинство самолетов, прилетающих в Крым, принадлежат российским авиакомпаниям.
Ранее сообщалось, что Государственная авиаслужба Украины выписала ряду российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «ВИМ-авиа», «Газпром авиа» и «Уральские авиалинии», около 20 тысяч штрафов за полеты в Крым: Украина считает полеты на полуостров нарушением своего воздушного пространства. Общая сумма штрафов достигла около 103 млн долларов.
В сентябре 2015 года Киев принял решение запретить российским авиакомпания полеты на Украину. В ответ Росавиация уведомила авиакомпании Украины о запрете на использование воздушного пространства РФ. Большинство самолетов, прилетающих в Крым, принадлежат российским авиакомпаниям.
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