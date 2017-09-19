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  • 19.09, 21:49

    Минтранс прокомментировал план Украины оштрафовать российские авиакомпании

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    Минтранс прокомментировал план Украины оштрафовать российские авиакомпании

    Минтранс прокомментировал план Украины оштрафовать российские авиакомпании

    В Минтрансе не смогли подтвердить информацию о многомиллионных штрафах от Киева.

    Министерство транспорта РФ не получало уведомлений о штрафах для российских авиакомпаний за полеты в Крым. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил ТАСС, что официальных сообщений от Киева на этот счет не было.

    Ранее сообщалось, что Государственная авиаслужба Украины выписала ряду российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «ВИМ-авиа», «Газпром авиа» и «Уральские авиалинии», около 20 тысяч штрафов за полеты в Крым: Украина считает полеты на полуостров нарушением своего воздушного пространства. Общая сумма штрафов достигла около 103 млн долларов.

    В сентябре 2015 года Киев принял решение запретить российским авиакомпания полеты на Украину. В ответ Росавиация уведомила авиакомпании Украины о запрете на использование воздушного пространства РФ. Большинство самолетов, прилетающих в Крым, принадлежат российским авиакомпаниям.

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