На здание МИД РФ вернули шпиль

На здании МИД РФ в Москве вновь появился знаменитый шпиль. Без этого элемента сталинская высотка простояла ровно год. Конструкцию, которая изрядно износилась, сняли прошлой осенью. Новый шпиль сделали из нержавеющей стали — он более прочный и легкий.
Как отмечает корреспондент Александр Терёхин, основное время в ходе реконструкции было потрачено на монтаж подъемных лифтов, по которым поднимались все конструкции. Дело в том, что нельзя было останавливать работу МИД, поэтому шпиль собирался как конструктор и крепился уже на высоте.
Обновили не только шпиль, но и всю верхушку здания — ее украсили специальной облицовочной плиткой.
Подробности — в видеоматериале.
Обновили не только шпиль, но и всю верхушку здания — ее украсили специальной облицовочной плиткой.
Подробности — в видеоматериале.
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