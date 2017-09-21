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    На здание МИД РФ вернули шпиль. архитектура, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа здание МИД РФ вернули шпиль

    На здание МИД РФ вернули шпиль

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    На здание МИД РФ вернули шпиль

    На здание МИД РФ вернули шпиль

    На здание МИД РФ вернули шпиль

      На здании МИД РФ в Москве вновь появился знаменитый шпиль. Без этого элемента сталинская высотка простояла ровно год. Конструкцию, которая изрядно износилась, сняли прошлой осенью. Новый шпиль сделали из нержавеющей стали — он более прочный и легкий.

      Как отмечает корреспондент Александр Терёхин, основное время в ходе реконструкции было потрачено на монтаж подъемных лифтов, по которым поднимались все конструкции. Дело в том, что нельзя было останавливать работу МИД, поэтому шпиль собирался как конструктор и крепился уже на высоте.

      Обновили не только шпиль, но и всю верхушку здания — ее украсили специальной облицовочной плиткой.

      Подробности — в видеоматериале.

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