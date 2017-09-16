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  • 16.09, 01:27

    Реконструкция шпиля здания МИД в Москве завершена

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    • Фото: mos.ru
    Реконструкция шпиля здания МИД в Москве завершена

    Реконструкция шпиля здания МИД в Москве завершена

    Реконструкция шпиля здания МИД в Москве завершена
  • Фото: mos.ru

    • Работы по реконструкции шпиля здания МИД России на Смоленской площади в Москве окончены.

    Работы по реконструкции начались осенью прошлого года. За это время, помимо реставрации самого шпиля, были заменены отдельные фрагменты крыши, отремонтированы вентиляционные камеры и технические помещения, смонтирована распределительная консоль.

    Также были восстановлены облицовка и пилоны здания, отреставрированы керамические блоки фасада и четыре угловые башни наружной стены здания, устроены новые инженерные сети, сообщается на сайте столичной мэрии.

    Высотка на Смоленской площади — одна из семи, построенных в 1950-е годы.

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