Захарова раскрыла судьбу старого шпиля со здания МИД

Старый шпиль здания МИД России разобрали на сувениры, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам Захаровой, в настоящее время на высотке на Смоленской площади идет замена шпиля. Старый шпиль распилили на 900 фрагментов и оформили их в виде сувениров.
Представитель МИД отметила, что каждый из сувениров «аутентичен, имеет свою форму, получилась ограниченная уникальная серия», передает Национальная служба новостей.
Представитель МИД отметила, что каждый из сувениров «аутентичен, имеет свою форму, получилась ограниченная уникальная серия», передает Национальная служба новостей.
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