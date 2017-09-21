Благотворительный фонд «Ты супер!» присоединился к проекту «Сбербанк Вместе» для помощи детям

Благотворительный фонд «Ты супер!», нацеленный на поддержку и развитие творческого потенциала детей, оставшихся без попечения родителей, стал партнером проекта «Сбербанк Вместе». Эта платформа позволяет совершать регулярные пожертвования в пользу более чем 100 благотворительных организаций.
Теперь сделать пожертвование онлайн стало очень просто и, главное, безопасно. Достаточно зайти на сайт сервиса «Сбербанк Вместе», выбрать фонд «Ты супер!» из списка представленных и пожертвовать любую сумму на помощь детям, которые из-за сложной жизненной ситуации не могут полноценно реализовывать свои таланты.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «Если раньше сам канал организовывал стипендии финалистам, то сейчас желающих помочь детям стало так много, что мы создали благотворительный фонд „Ты супер!“, нацеленный на поддержку всех юных талантов, оставшихся без попечения родителей, на развитие их творческого потенциала. Меньше чем за год из праймовой программы — международного детского конкурса „Ты супер!“ — проект перерос в настоящее социальное движение. И мы рады такому сильному партнеру, как „Сбербанк Вместе“, с которым мы можем привлечь внимание большего количества людей к нашему будущему — нашим детям».
«Сбербанк Вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Сервис развивает идею, что делать пожертвования на постоянной основе легко и естественно.
Фонд «Ты супер!» основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса телеканала НТВ. Этот проект подарил возможность талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. Проект объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ, Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «Если раньше сам канал организовывал стипендии финалистам, то сейчас желающих помочь детям стало так много, что мы создали благотворительный фонд „Ты супер!“, нацеленный на поддержку всех юных талантов, оставшихся без попечения родителей, на развитие их творческого потенциала. Меньше чем за год из праймовой программы — международного детского конкурса „Ты супер!“ — проект перерос в настоящее социальное движение. И мы рады такому сильному партнеру, как „Сбербанк Вместе“, с которым мы можем привлечь внимание большего количества людей к нашему будущему — нашим детям».
«Сбербанк Вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Сервис развивает идею, что делать пожертвования на постоянной основе легко и естественно.
Фонд «Ты супер!» основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса телеканала НТВ. Этот проект подарил возможность талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники — воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. Проект объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ, Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Комментарии