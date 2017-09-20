Минобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»

Сегодня Минобороны опубликовало кадры испытательного пуска межконтинентальной ракеты «Ярс».
Ракета стартовала с мобильного комплекса на космодроме Плесецк, учебные боевые блоки успешно поразили цели на камчатском полигоне Кура, сообщает ведомство.
Главная цель пуска — проверка и подтверждение надежности партии ракет данного класса. Сейчас ими оснащены пять дивизий РВСН. За 10 дней это уже второй подобный запуск.
Главная цель пуска — проверка и подтверждение надежности партии ракет данного класса. Сейчас ими оснащены пять дивизий РВСН. За 10 дней это уже второй подобный запуск.
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