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  • 20.09, 22:04
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    Минобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»

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    Минобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»

    Минобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»

    Минобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»

      Сегодня Минобороны опубликовало кадры испытательного пуска межконтинентальной ракеты «Ярс».

      Ракета стартовала с мобильного комплекса на космодроме Плесецк, учебные боевые блоки успешно поразили цели на камчатском полигоне Кура, сообщает ведомство.

      Главная цель пуска — проверка и подтверждение надежности партии ракет данного класса. Сейчас ими оснащены пять дивизий РВСН. За 10 дней это уже второй подобный запуск.

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