На космодроме Плесецк испытали ракету «Ярс»

С космодрома Плесецк в Архангельской области проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)
РС-24 «Ярс» стационарного базирования.
Как сообщили в Минобороны России, испытательный пуск был проведен боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения. Основной целью запуска была проверка надежности партии ракет аналогичного класса.
В оборонном ведомстве отметили, что экспериментальные блоки долетели в район назначения на полигоне Кура на Камчатке. Таким образом, все цели, поставленные при запуске ракеты, были достигнуты. передает РИА Новости.
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», оснащенная разделяющейся головной частью, разработана Московским институтом теплотехники. При производстве «Ярса» использовались научно-технические и технологические решения, уже проверенные при создании ракетного комплекса «Тополь-М». Это сократило сроки и затраты на производство ракеты.
Сейчас «Ярсами» оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения. Планируется, что в будущем эти ракеты заменят PC-18 и РС-20 и вместе с «Тополь-М» составят основу ударной группировки ракетных войск.
В оборонном ведомстве отметили, что экспериментальные блоки долетели в район назначения на полигоне Кура на Камчатке. Таким образом, все цели, поставленные при запуске ракеты, были достигнуты. передает РИА Новости.
Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», оснащенная разделяющейся головной частью, разработана Московским институтом теплотехники. При производстве «Ярса» использовались научно-технические и технологические решения, уже проверенные при создании ракетного комплекса «Тополь-М». Это сократило сроки и затраты на производство ракеты.
Сейчас «Ярсами» оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения. Планируется, что в будущем эти ракеты заменят PC-18 и РС-20 и вместе с «Тополь-М» составят основу ударной группировки ракетных войск.
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