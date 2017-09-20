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  • 20.09, 20:33
    Путин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг. выборы, губернаторы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг

    Путин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг

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    Путин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг

    Путин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг

    Путин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг

      Итоги недавних прямых выборов губернаторов в 16 регионах России говорят о том, что люди ждут изменений к лучшему. Так на встрече с избранными губернаторами Владимир Путин оценил тот факт, что среди них много молодых политиков. С каждым президент обсудил конкретные региональные проблемы, требующие первоочередного решения.

      Все главы регионов, которых Владимир Путин пригласил в Кремль, выиграли недавнее голосование с очень уверенным результатом — минимум 60%. Евгений Савченко, возглавляющий Белгородскую область больше 20 лет, смотрелся старожилом: большинство приглашенных избрались губернаторами впервые.

      Владимир Путин, президент РФ: «Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо и профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации соответствующих регионов страны».

      От напутствий быстро перешли к насущным вопросам: пермский губернатор Максим Решетников радовался успехам промышленности — за этот год уже плюс 3%, а Антон Алиханов рассказывал о ветре перемен для Калининградского аэропорта — после реконструкции ждут роста рейсов за рубеж.

      Севастопольского главу Дмитрия Овсянникова Путин первым делом спросил про дороги. ГОСТу там соответствуют меньше половины, и как раз сейчас начали масштабный ремонт. Но даже по хорошему асфальту из северной части города в южную вдоль бухты быстро не проедешь. Есть идея построить подводный тоннель стоимостью 5 млрд рублей.

      Новым губернаторам Путин посоветовал набирать себе команду открыто, устраивая публичный конкурс для кандидатов — без клановости и подковерных интриг.

      Владимир Путин: «Чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей».

      Этот пункт касается не только губернаторов — аналогичные поручения уже на федеральном уровне получили правительство и администрация президента.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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