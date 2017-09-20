Путин поручил новым губернаторам набирать команды без подковерных интриг

Итоги недавних прямых выборов губернаторов в 16 регионах России говорят о том, что люди ждут изменений к лучшему. Так на встрече с избранными губернаторами Владимир Путин оценил тот факт, что среди них много молодых политиков. С каждым президент обсудил конкретные региональные проблемы, требующие первоочередного решения.
Все главы регионов, которых Владимир Путин пригласил в Кремль, выиграли недавнее голосование с очень уверенным результатом — минимум 60%. Евгений Савченко, возглавляющий Белгородскую область больше 20 лет, смотрелся старожилом: большинство приглашенных избрались губернаторами впервые.
Владимир Путин, президент РФ: «Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо и профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации соответствующих регионов страны».
От напутствий быстро перешли к насущным вопросам: пермский губернатор Максим Решетников радовался успехам промышленности — за этот год уже плюс 3%, а Антон Алиханов рассказывал о ветре перемен для Калининградского аэропорта — после реконструкции ждут роста рейсов за рубеж.
Севастопольского главу Дмитрия Овсянникова Путин первым делом спросил про дороги. ГОСТу там соответствуют меньше половины, и как раз сейчас начали масштабный ремонт. Но даже по хорошему асфальту из северной части города в южную вдоль бухты быстро не проедешь. Есть идея построить подводный тоннель стоимостью 5 млрд рублей.
Новым губернаторам Путин посоветовал набирать себе команду открыто, устраивая публичный конкурс для кандидатов — без клановости и подковерных интриг.
Владимир Путин: «Чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей».
Этот пункт касается не только губернаторов — аналогичные поручения уже на федеральном уровне получили правительство и администрация президента.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Владимир Путин, президент РФ: «Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо и профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации соответствующих регионов страны».
От напутствий быстро перешли к насущным вопросам: пермский губернатор Максим Решетников радовался успехам промышленности — за этот год уже плюс 3%, а Антон Алиханов рассказывал о ветре перемен для Калининградского аэропорта — после реконструкции ждут роста рейсов за рубеж.
Севастопольского главу Дмитрия Овсянникова Путин первым делом спросил про дороги. ГОСТу там соответствуют меньше половины, и как раз сейчас начали масштабный ремонт. Но даже по хорошему асфальту из северной части города в южную вдоль бухты быстро не проедешь. Есть идея построить подводный тоннель стоимостью 5 млрд рублей.
Новым губернаторам Путин посоветовал набирать себе команду открыто, устраивая публичный конкурс для кандидатов — без клановости и подковерных интриг.
Владимир Путин: «Чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей».
Этот пункт касается не только губернаторов — аналогичные поручения уже на федеральном уровне получили правительство и администрация президента.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Комментарии