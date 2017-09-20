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  • 20.09, 19:02
    Путин поприветствовал избрание «молодых и энергичных» губернаторов. выборы, губернаторы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поприветствовал избрание «молодых и энергичных» губернаторов

    Путин поприветствовал избрание «молодых и энергичных» губернаторов

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    Путин поприветствовал избрание «молодых и энергичных» губернаторов

    Путин поприветствовал избрание «молодых и энергичных» губернаторов

    Путин поприветствовал избрание «молодых и энергичных» губернаторов

      Владимир Путин принял в Кремле вновь избранных руководителей регионов, одержавших победу в Единый день голосования, 10 сентября.

      Президент признался, что результаты его порадовали, и особо обратил внимание на то, что среди избранных руководителей регионов — много молодых политиков.

      Владимир Путин, президент РФ: «Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо и профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации соответствующих регионов страны».

      Президент также отметил, что формирование команд избранных губернаторов должно проходить в открытой и понятной форме. По словам Путина, хорошо зарекомендовала себя практика публичного отбора кандидатов в органы власти — в этом случае молодые люди будут видеть, что социальные лифты работают вне зависимости от связей и других факторов.

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