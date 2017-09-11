На выборах губернаторов победили предложенные Путиным кадры

В 16 регионах России в воскресенье выбирали глав, и нигде не потребовался второй тур. Везде с большим отрывом лидируют временно исполняющие обязанности губернаторов.

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губернаторы

Как заявил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, можно констатировать внушительный кредит кадрам, которые были предложены президентом.



Большинство жителей Бурятии проголосовали за Алексея Цыденова. В Томской области победил Сергей Жвачкин, в Свердловской — Евгений Куйвашев, а в Саратовской — Валерий Радаев. Руководителем Удмуртии стал Александр Бречалов, Кировскую область возглавил Игорь Васильев.



Пермским краем будет руководить один из самых молодых губернаторов — Максим Решетников. 38-летний кандидат получил больше 80% голосов. А вот губернатор Новгородской области еще моложе: сейчас Андрею Никитину 37 лет.



В Рязанской области победа досталась Николаю Любимову, в Республике Марий Эл — Александру Евстифееву, а в Мордовии — Владимиру Волкову. В Белгородской области на своем посту останется Евгений Савченко, он руководит регионом уже больше 20 лет. Главой Карелии стал Артур Парфёнчиков.