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  • 11.09, 18:25
    На выборах губернаторов победили предложенные Путиным кадры. выборы, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа выборах губернаторов победили предложенные Путиным кадры

    На выборах губернаторов победили предложенные Путиным кадры

    4 комментария

    На выборах губернаторов победили предложенные Путиным кадры

    На выборах губернаторов победили предложенные Путиным кадры

      В 16 регионах России в воскресенье выбирали глав, и нигде не потребовался второй тур. Везде с большим отрывом лидируют временно исполняющие обязанности губернаторов.

      Как заявил сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, можно констатировать внушительный кредит кадрам, которые были предложены президентом.

      Большинство жителей Бурятии проголосовали за Алексея Цыденова. В Томской области победил Сергей Жвачкин, в Свердловской — Евгений Куйвашев, а в Саратовской — Валерий Радаев. Руководителем Удмуртии стал Александр Бречалов, Кировскую область возглавил Игорь Васильев.

      Пермским краем будет руководить один из самых молодых губернаторов — Максим Решетников. 38-летний кандидат получил больше 80% голосов. А вот губернатор Новгородской области еще моложе: сейчас Андрею Никитину 37 лет.

      В Рязанской области победа досталась Николаю Любимову, в Республике Марий Эл — Александру Евстифееву, а в Мордовии — Владимиру Волкову. В Белгородской области на своем посту останется Евгений Савченко, он руководит регионом уже больше 20 лет. Главой Карелии стал Артур Парфёнчиков.

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